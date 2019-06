Live Stream pe TVR 1 și TVR HD România – Franța Live Video Online Euro U21

România – Franța este ultimul meci din grupa C la Euro U21. Partida se joacă luni, 24 iunie 2019, de la ora 22:00 și este transmisă în direct de postul de televiziune TVR 1. Meciul poate fi urmărit și online în format live video și text. Vă vom ține la curent cu toate informațiile despre meci, în timp real: formule de start, faze importante din meci, goluri, schimbări și rezultatul final.

România – Franța Live Video Online Euro U21. Partida e Live Stream pe TVR 1 și TVR HD

Tricolorii au jucat senzațional în primele două meciuri din grupa C și au luat deja o opțiune serioasă pentru calificarea în semifinalele Euro 2019 U21. În primul meci au zdrobit Croația cu scorul de 4-1, iar apoi au scos Anglia din cursa pentru calificarea în fazele superioare ale competiției, învingând cu scorul de 4-2, la capătul unui meci nebun, al cărui scor era 0-0 în minutul 75.

România U21 nu trebuie să piardă la o diferență mai mare de două goluri pentru a se califica în semifinale. În cazul în care francezii ne vor învinge, dar diferența va fi de doar două goluri sau mai mică, vom juca în semifinale cu Spania. Un rezultat pozitiv va face ca reprezentativa de tineret să termine grupa pe prima poziție, situație în care vom avea de înfruntat Germania în penultimul act al competiției din Ialia.

România – Franța, grupa C, Euro U21. Echipe probabile

Selecționerul Franței a anunțat că va schimba formula de start pentru meciul contra României (3-5-2, după ce în primele meciuri a jucat cu 4-3-3 și 4-2-3-1). Echipa probabilă a Franței: Bernardoni – Sarr, Niakhate, Amian Adou – Tousart, Aouar, Ikone, Konate, Guendouzi – Thuram, Mateta. Rezerve: Larsonneur, Prevot, Ballo-Toure, Konate, Del Castillo, Guendouzzi, Mateta, Dagba, I. Sissoko, Caci, Nitcham. Selecționer: Sylvain Ripoll.

Echipa probabilă a României U21: Radu – Manea, Nedelcearu, Pașcanu, Fl. Ștefan – T. Băluță, Cicâldău – Man, I. Hagi, Fl. Coman – Pușcaș. Rezerve: Căbuz, A. Vlad, Boboc, Ad. Petre, R. Grigore, Vl. Dragomir, V. Ghiță, Nedelcu, Ad. Rus, A. Ivan, A. Ciobanu, Olaru. Selecționer: Mirel Rădoi.

Echipele de start vor fi anunțate în timp util, urmând ca de la ora 22:00 să vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă important în meci: goluri, cartonașe, schimbări și rezultat final, live video și text.

La casele de pariuri, Franța este favorită să câștige partida. Are cotă 2.63, în timp ce România are 7.00 pentru victorie. Un rezultat de egalitate a fost cotat cu 1.91. Pușcaș are cotă 4.20 că marchează, Hagi are 7.50, iar Coman are 6.50.