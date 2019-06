Primele reacții ale tricolorilor după ce România s-a calificat în semifinale la Euro U21

România a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul jucat împotriva Franței, ultimul din grupa C și s-a calificat în premieră în semifinalele Campionatului European U21. Atmosfera a fost incendiară în rândul tricolorilor după meci. Vor juca în penultimul act cu Germania, dar până atunci vor să se bucure de ceea ce au obținut până acum.

Reacțiile tricolorilor după calificarea României în semifinale

„Sincer, era greu să ne gândim să câștigăm grupa. Am pregătit meciurile foarte bine și consider că primul loc e pe deplin meritat. Înseamnă un lucru extraordinar. Am scris o filă de istorie în România și mă bucur că am participat și eu la asta. Am jucat pentru părinții mei și pentru întrega țară. Le mulțumesc că ne-au împins de la spate. Simt mândire să joc pentru România. Nici nu m-am gândit la semifinală, sunt prea bucuros acum. Trebuie să sărbătorim acum, să ne odihnim și apoi vom vedea”, a declarat Dragoș Nedelcu după Franța – România 0-0 la Euro U21.