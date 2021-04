Imagine spectaculoasă de la Miercurea Ciuc. Distanțare socială ca la carte, la sfințirea bucatelor de Paște, care a avut loc duminică dimineață în fața Palatului Administrativ.

Imagini spectaculoase au venit de la Miercurea Ciuc, unde distanțarea socială a fost una ca la carte, în timpul sfințirii bucatelor de Paște.

Impresionantul ceremonial de sfinţire a bucatelor cu ocazia Paştelui Catolic a avut loc, duminică dimineaţă, în condiţii speciale, la Miercurea Ciuc. La eveniment a participat un număr mare de persoane, dar care au respectat toate restricţiile impuse de pandemia de covid-19.

Dacă în alţi ani ceremonialul de sfințire a bucatelor de Paște se desfăşura numai pe platoul din faţa Palatului Administrativ din Miercurea Ciuc, în acest an, autorităţile au decis să extindă zona, astfel încât să se păstreze distanţa fizică, informează agerpres.ro.

Astfel, s-a blocat circulaţia pe două bulevarde din centrul oraşului, iar oamenii, purtând coşuri în care se aflau bucatele de Paşte, s-au aşezat în ordine formând o cruce, pe o suprafaţă de aproximativ 2 kilometri.

De asemenea, organizatorii au împărţit măşti de protecţie celor care nu aveau şi s-au asigurat că distanţa fizică este respectată ca la carte. În plus, pentru a reduce numărul de participanţi, îndemnul a fost să participe la ritual doar câte un singur membru din fiecare familie.

Inițial, organizatorii anunțaseră că sunt aşteapați să participe la ceremonie în jur de două mii de persoane, însă numărul a fost depășit cu mult, ajungându-se la aproximativ 3500 de persoane.

Enoriașii şi-au exprimat astfel bucuria şi recunoştinţa că au putut lua parte, chiar şi în aceste condiţii, la un eveniment foarte important pentru toți, în contextul în care anul trecut acest ritual fusese anulat, iar slujba de sfinţire a bucatelor de Paște a fost transmisă doar online, din cauza pandemiei de coronavirus.

„Este ceva extraordinar. Am aşteptat acest moment şi văd că se realizează. Îmi pare bine să văd oameni de ordine care întotdeauna ne-a ajutat la acest eveniment, iar acum îşi fac treaba cum trebuie. Aşa că suntem foarte fericiţi, aproape nu am cuvinte. Ne întâlnim foarte rar, nu prea ieşim din casă, iar acum ne-am întâlnit cu oameni pe care nu i-am văzut de un an de zile. Nu îmi doresc decât să se termine, sper ca în câteva luni să se termine”, a spus un participant la frumoasa tradiție de Paște.