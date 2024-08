Imagine rară. Cum s-a fotografiat Cristi Borcea cu cei 9 copii

Partenera actuală a omului de afaceri, Valentina Pelinel, a postat o fotografie în care apare alături de Cristi Borcea și cei nouă copii ai fostului patron de la Dinamo. Cum s-a fotografiat Cristi Borcea cu cei 9 copii?

Valentina Pelinel a postat o fotografie pe rețelele de socializare, în care a spus că se simt binecuvântați că au o familie atât de mare și sunt părinți foarte fericiți.

Cristi Borcea a avut trei soții și este tatăl a nouă copii, avuți cu patru femei diferite. Din prima căsătorie cu Mihaela Borcea, are trei copii: Patrick, Melissa și Angelo. George Alexandru și Gloria sunt copiii pe care îi are cu Alina Vidican.

În perioada în care era căsătorit cu Alina Vidican, Cristi Borcea a avut o relație cu avocata Simona Dana Voiculescu. Din această relație s-a născut o fetiță, pe nume Andreina Carolyn Christine.

Din actuala sa căsnicie cu Valentina Pelinel au rezultat trei copii: Milan, Indira Maria și Rania Maria.

Într-un interviu din urmă cu patru ani, Cristi Borcea a menționat că momentele în care reușește să stea la aceeași masă cu toți copiii săi sunt destul de rare.

„Da, am nouă copii. Am reușit să-mi toți copiii anul trecut, în vară. Eu eram în detenție și am avut permisie să ies cinci zile din penitenciar. Atunci i-am văzut pe toți. Cu copiii din America, cu Alex și Gloria, e mai greu. Coco, băiatul meu, e tot dinamovist. Bine, sunt toți dinamoviști. Sângele apă nu se face”, spunea Cristi Borcea.