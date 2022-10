Ce măsuri a luat Valentina Pelinel Borcea după operația la picior. Nu i-a fost uşor: „A fost crunt” VIDEO EXCLUSIV

Valentina Pelinel Borcea a avut norocul să fie ocolită de probleme de sănătate de-a lungul timpului, singura întâmplare nefericită fiind accidentul la schi, pe care l-a suferit în 2013. Dacă atunci a scăpat de operație, în toamna anului trecut intervenția a fost inevitabilă. În prezent, vedeta se simte bine, dar trebuie să stea departe de karate, de schi și să poarte tocuri de dimensiuni mai mici.

Valentina Pelinel Borcea a fost dintotdeauna o prezență elegantă la evenimente, însă de ceva vreme a renunțat la încălțămintea înaltă, în favoarea unor modele cu tocuri mai joase.

Pe de o parte respectă recomandarea medicului, pe de altă parte și ea simțea nevoia de mai mult confort după ani întregi în care a purtat cele mai înalte tocuri fie pe podiumurile de modă, fie la diverse evenimente.

Am renunțat la karate, doctorul m-a sfătuit să nu mă întorc la sporturi de genul acesta și nu am făcut-o până acum, sper să mă țină”, a declarat, pentru redacția playtech – impact.ro, Valentina Pelinel Borcea.

La schi am renunțat de mult, eu așa mi-am rupt parțial ligamentul și într-o bună zi la karate, l-am rupt de tot.

O viață am stat numai pe tocuri prin prisma meseriei și pe scenă tocuri și mari și subțiri, de toate mărimile și formele, de abia așteptam când terminam prezentările să îmi pun niște adidași.

continuare sau un toc foarte gros, dar după 6 luni de recuperare asiduă, am fost extrem de serioasă, crede-mă, merit să am piciorul ăsta bun acum.

„Nu mai am probleme cu piciorul, mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt inevitabil mai atentă ca până acum, oricum nu purtam eu tocuri mari, purtam tocuri mici și așa procedez în

În iarna lui 2013, când era în vacanță în Italia, fostul manechin s-a reîntors în țară deplasându-se cu ajutorul unor cârje. Fusese victima unui accident pe pârtia de schi.

„Era dimineața devreme, era pârtia înghețată. Am crezut că a fost o căzătură simplă, pentru mine așa a părut, numai că nu am putut să mă ridic, mi-am dat seama că am o durere îngrozitoare și nu puteam să calc cu piciorul stâng.

M-au luat cu o targă atunci și m-au dus la baza pârtiei, la cabinetul medical, unde mi-au făcut o radiografie, pentru că doar asta era disponibilă și mi-au spus că nu e nimic grav, dar că trebuie să fac un RMN ca să se vadă clar ce se întâmplă acolo.

Mi-au imobilizat piciorul și mi-au dat niște cârje și așa am putut să mă reîntorc acasă în România, unde în urma RMN-ului am constatat că aveam ligamentul încrucișat anterior rupt parțial”, ne-a povestit vedeta.