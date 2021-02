Ilinca Vandici și aventura ei din Zanzibar. Vedeta a vorbit deschis despre ce s-a întâmplat

Ilinca Vandici nu mai are nevoie de nicio descriere. Frumoasa prezentatoare de la Bravo, ai Stil! este una dintre cele mai frumoase si apreciate vedete de televiziune din România. Recent, focoasa șatenă le-a povestit fanilor despre aventura ei din Zanzibar. Vedeta a vorbit deschis despre ce s-a întâmplat.

Ilinca Vandici și soțul ei tocmai s-au întors dintr-o vacanță exotică pe care au petrecut-o în superbul Zanzibar. Vedeta TV și partenerul ei de viață au evadat din rutina cotidiană, pentru a se bucura de plajele însorite și cocktailurile reci din Zanzibar alături de artiștii Mira și Matteo, precum și alți prieteni de-ai prezentatoarei de la Kanal D.

Frumoasa șatenă a povestit cum s-a panicat puțin în momentul în care i s-a spus că zborul i-a fost anulat, dar eventual totul s-a terminat cu bine și au reușit să ajungă la destinația mult visată:

Dar ne-am gândit că așa a fost să fie, ne-am mai bucurat de încă o zi de vacanță, de stat la soare. Am aflat înainte de a ajunge la aeroport. Am păstrat în permanență legătură cu agenția de turism. Ei ne-au anunțat când eram pe drum. Aveam bagajele făcute, îmbrăcăți de frig ca să ne întoarcem în țară.”, a declarat Ilinca Vandici, exclusiv pentru click.ro .

Pentru că măsurile de securitate și prevenție nu sunt de luat în glumă, Ilina Vandici a povestit că a fost nevoită să își facă patru teste pentru depistarea virusului COVID-19, pe tot parcursul călătoriei sale. Moderatoarea TV susține că în Zanzibar nu a fost nevoie să se testeze.

„Am făcut un test PCR și unul rapid înainte de a pleca din țară. În Zanzibar nu am avut nevoie, nu ne-a cerut nimeni. În momentul în care trebuia să ne întoarcem în țară am făcut cu trei zile un test PCR și cu patru ore înainte un test rapid. Nu era o condiție pentru a reveni în țară, era o cerință a companiei aeriene cu care am zburat. Am făcut patru teste.”, a completat frumoasa vedetă pentru sursa citată.