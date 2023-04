Ilinca Vandici si Andrei Neacșu s-au despărțit? Surse: vedeta ar fi plecat deja de acasă EXCLUSIV

Celebrul cuplu alcătuit din Ilinca Vandici și Andrei Neacșu și-ar fi spus adio după 7 ani de relație, după cum susțin surse din anturajul celor doi. Vedeta Kanal D ar fi părăsit deja domiciliul conjugal, iar partenerul acesteia folosește rețelele de socializare pentru a cunoaște „mai bine” alte reprezentante ale sexului frumos.

Ilinca Vandici si Andrei Neacșu nu ar mai forma un cuplu. De unde reiese că cei doi ar fi apucat-o pe drumuri separate

„Ilinca Vandici și Andrei Neacșu s-au despărțit”, este ultimul zvon care circulă prin lumea bună a Bucureștiului, în ultimele zile. Vedeta Kanal D ar fi părăsit căminul conjugal, potrivit surselor din anturajul celor doi.

Ruptura s-ar fi produs deja de vreo 3 săptămâni, moment din care, spun surse apropiate cuplului, Andrei Neacșu ar încerca să intre în grațiile mai multor domnișoare din showbiz, trimițându-le acestora mesaje pe rețelele sociale, însoțite de inimioare.

Ce ar indica despărțirea dintre cei doi

Zvonul ar putea fi cât se poate de adevărat, în contexul în care pozele pe care Ilinca Vandici le avea cu Andrei Neacșu pe rețelele sociale au dispărut.

În plus, vedeta TV nu a postat nimic cu ocazia Învierii Domnului, așa cum avea obiceiul în alți ani, atunci când apărea în diferite ipostaze alături de soțul său.

Ilinca Vandici a spus DA în anul 2016

Ilinca Vandici este căsătorită din vara anului 2016 cu Andrei Neacșu. Cei doi au împreună un fiu, pe nume Zian.

Chiar dacă Ilinca Vandici este mereu în lumina reflectoarelor, soțul ei preferă să stea departe de showbiz, cuplul fiind foarte discret când vine vorba de viața lor privată.

Ilinca Vandici a povestit cum a fost cucerită de Andrei Neacșu

Ilinca Vandici povestea cu ceva timp în urmă cum a fost cucerită de Andrei Neacșu, tatăl copilului ei, care acum ar fi părăsit căminul conjugal, după cum susțin sursele.

„Andrei mă vâna de câțiva ani. Mă vâna prin oraș. Mi-a spus că m-a sunat, dar eu mândră cum eram nu am considerat important. Nu mi-a plăcut niciodată să mă las ușor. Eu sunt Leoaică, mă lupt.

Andrei Neacșu i-a spus Ilincăi Vandici că ea va fi mama copiilor săi

Ne-am întâlnit exact când a trebuit. Prima relație de la care nu am mai avut așteptări. Înțelesesem despre mine ce vreau de la mine, de la viață. El mi-a spus din prima ieșire că o să fiu soția lui și mama copiilor lui.

A fost prima dată când nu am crezut asta. În patru luni am rămas însărcinată. În alte două luni m-a cerut de soție, după alte 10 luni am făcut nunta”, a spus Ilinca Vandici în cadrul unei emisiuni.

În trecut, au mai circulat zvonuri că relația celor doi nu ar fi tocmai una fericită, însă vedeta Kanal D a dezmințit de fiecare dată informațiile. Să sperăm că și de această dată „bârfele de oraș ” se vor risipi ca un fum, iar cuplul își va vedea mai departe de viață.