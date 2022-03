Ilinca Vandici și-a revoltat fanii. Ce a putut spune despre soțul ei VIDEO

Ilinca Vandici și-a revoltat fanii, după ce a făcut declarații despre soțul ei. Vedeta de la Kanal D, „Bravo, ai stil!” a răspuns la o serie de întrebări incomode, iar unele dintre răspunsuri au fost taxate de fanii ei. Iată ce a putut spune despre soțul ei, atunci când a fost întrebată ce anume nu i-ar putea ierta vreodată.

Ilinca Vandici și-a revoltat fanii, după declarațiile referitoare la soțul ei. Ea a spus că l-ar ierta pe soțul ei indiferent ce anume i-ar face, inclusiv dacă ar înșela-o, fapt care i-a revoltat pe unii dintre internauți, pe rețelele sociale.

„Omenește vorbind, nu există ceva ce ar putea să facă un bărbat și să nu-l iert. Nu există așa ceva. I-aș ierta absolut orice. Consider că iubirea și familia noastră sunt mai presus decât o fufă, două, trei care vin, stau pentru 10-15 minute și pleacă”, a declarat Ilinca Vandici într-un podcast cu Damian Drăghici.

Ilinca Vandici a vorbit și despre copilărie, dezvăluind amănunte neștiute despre ea. Ilinca Vandici a declarat că cel mai mare vis din copilărie a fost să ajungă actriță, de a ajunge în lumina reflectoarelor, fapt ce s-a și întâmplat.

Ilinca Vandici a povestit și ce mai mare trăznaie pe care a făcut-o în copilărie.

„Eram la grădiniță, în grupa mijlocie, și, într-o dimineața i-am spus mamei că sunt răcită și nu mă duc la grădiniță. Mama mi-a pregătit ceva de mâncare, ceai, mi-a dat o pastilă și a plecat la muncă. Eu am deschis dulapul ei, am luat de acolo cea mai colorată fustă, am pus-o ca o rochie, m-am dus în dulapul cu pantofi și i-am ales pe cei cu cel mai înalt toc și îmbrăcată așa m-am dus la grădiniță.

Când m-a văzut educatoarea a rămas stupefiată, i-am spus că așa m-a trimis mama. Nu m-a crezut și m-a luat de mânuță și am mers acasă ca să mă schimb în ceva corespunzător”, a spus Ilinca Vandici pentru Spectacola.ro.