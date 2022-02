Ce se întâmplă cu Ilinca Vandici ori de câte ori face sport. Ăsta da truc genial! EXCLUSIV

Fără doar și poate, Ilinca Vandici este una dintre cele mai frumoase prezentatoare Tv din showbizul autohton. Înainte să aibă propria emisiune, prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” se făcea cunoscută ca Miss Bihor, apoi Miss Mamaia, ca mai apoi să participe la Model of The World România. În momentul de față Ilinca este în cea mai bună formă a ei, însă face sacrificii pentru a avea silueta ideală.

După o sarcină, dar și aproape 18 ani de când participa la concursurile de Miss și le și câștiga, Ilinca Vandici arată mult mai bine și are o siluetă de invidiat.

„Și eu sunt conștientă de acest lucru, acum îmi înțeleg corpul, am înțeles care sunt lucrurile care mi se potrivesc inclusiv în materie de make-up. Am ajuns la un make-up care mi se potrivește, este fresh, natural.

Totuși, nu doar make-up-ul și hainele atent alese o fac pe Ilinca Vandici să aibă o imagine fără cusur, ci și orele de antrenamente intense pe care le face la sală, antrenamente la care nu renunță decât în vacanțele scurte.

„Sportul este o stare, un mindset, ceva ce chiar dacă nu iubești din adâncul ființei tale, în momentul în care îi vezi beneficiile nu mai poți renunța. Cumva asta se întâmplă și în ceea ce mă privește, sportul este parte din viața mea, la fel cum este și stilul de viață sănătos. Nu mă simt bine dacă nu fac sport.

Merg la sală de trei ori pe săptămână, nu zilnic, dar am deja 10 ani de când practic antrenamente constant la sală. Am început să fac sport când aveam 7 ani și toată viața am făcut sport, cu mici pauze. Mișcarea mă ajută să descarc mult din energia negativă pe care o acumulez, dar fac sport și pentru beneficiile de ordin fizic.

Sunt conștientă de acest beneficiu acum după ce am născut, pentru că am realizat că s-a schimbat corpul meu. Dacă acum nu am un stil de viață sănătos, se vede imediat. Pentru a putea să mă mențin într-o stare fizică foarte bună trebuie să fac sport și să am un regim de viață cât mai sănătos”, ne-a mai declarat Ilinca Vandici.