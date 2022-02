Cum arată Ilinca Vandici fără pic de machiaj. Imagine rară cu vedeta de la Kanal D. Prezentatoarea emisiunii „Bravo, ai Stil! Celebrities” s-a lăsat filmată la sala de antrenament, în timp ce-și făcea exercițiile. Ilinca Vandici afișa un trup de invidiat, dar și un ten impecabil.

Ilinca Vandici este apreciată pentru look-ul impecabil afișat cu fiecare apariție publică. Însă de data aceasta, vedeta a dorit să se arate fanilor de pe Instagram într-o altă ipostază decât a fost văzută până acum: la antremente, fără machiaj pe față aplicat. Ea nu a făcut apel la niciun fel de artificiu, dând dovadă de real curaj.

Ilinca Vandici nu are doar o siluetă de invidiat, ci și un ten fără imperfecțiun, iar apariția sa în mediul online s-a bucurat de multe aprecieri din partea fanilor ei.

Emisiunea prezentată de Ilinca Vandici la Kanal D, „Bravo, ai stil! Celebrities”, și-a desemnat câștigătoarea sezonului 7. Astfel, Ruxi este marea câștigătoare, iar telespectatorii au decis că ea trebuie să câștige cu marele premiu în valoare de 100.000 de lei, dar și titlul de cea mai stilată celebritate din România.

Pe locul 2 s-a clasat Viviana Sposub, iubita actorului George Burcea.

„Toata perioada asta la Bravo, ai stil! a fost o bucurie și să mă vedeți și în alte ipostaze. Consider că am dat tot ce am avut mai bun. Sper că și ținuta și momentul s-au ridicat la nivelul juraților. Mi-am dat seama că și un cuvânt și un pas ar schimba toată experiența mea. Da, aș lua-o de o sută de ori de la capăt. Parcursul asta m-a dus la o versiune și mai bună a mea”, a spus și Viviana Sposub, relatează Kanal D.