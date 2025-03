Ilinca Vandici, reacţie după ce s-a aflat că fostul soţ ar fi devenit din nou tată. „M-am distrus zâmbind la televizor”

După doi ani de la divorţ, Ilinca Vandici face dezvăluiri emoţionante despre perioada dificilă prin care a trecut. Prezentatoarea Kanal D a recunoscut că a trebuit să-şi ascundă suferinţa şi să păstreze o imagine impecabilă, de dragul publicului. Acum, vestea că fostul său soţ, Andrei Neacşu, ar fi devenit din nou tată a readus atenţia asupra vieţii sale personale.

Ilinca Vandici a vorbit rar despre mariajul său şi despre motivele despărţirii de Andrei Neacşu, preferând să-şi păstreze discreţia. Cu toate acestea, în cadrul emisiunii ”Follow Us!” de la Kanal D, vedeta a recunoscut că a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, pe care a ascuns-o cu grijă.

”Fix asta am zis: ”N-am cum să cad acum, am un copil de crescut, merg înainte orice ar fi.” Dar asta nu a însmnat că eu am fost bine, că am fost vindecată, că am avut o energie bună şi am plutit pe un norişor. M-am măcinat şi m-am consumat şi m-am distrus pe interior în tăcere, zâmbind la televizor”, a spus Ilinca Vandici.