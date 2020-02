Ilinca Vandici, mărturisire sinceră după ce a devenit mamă. ”Nu sunt perfectă!” Ce se întâmplă în viața ei privată

Ilinca Vandici a făcut mărturisiri despre sine pe pagina de Instagram. Prezentatoarea de televiziune de la Kanal D a împărtășit cu prietenii virtuali propriile-i judecăți de valoare. Acesta spune că a greșit deseori în viață, dar că și-a asumat atât lucrurile bune, cât și lucrurile rele.

Ilinca Vandici, mărturisire sinceră după ce a devenit mamă

Mii de like-uri în doar trei ore de la postare. Ilinca Vandici a spus pe Instagram vorbe de duh, care o caracterizează în prezent. Vedeta spune că nu vrea să pozeze într-o divă mioritică și că își asumă greșelile făcute în viață.

”Nu sunt perfecta, nici nu vreau, nici nu pot! 🤪 Alerg după lucruri mărunte care îmi aduc fericirea și nu pozez niciodată intr-o diva mioritica crescută la palat cu caviar și crème brûlée… Am calități și defecte și voi învață mereu sa devin mai bună! Am și greșit în viață, poate sunt lucruri de care nu ma declar foarte mândră, însă sunt o femeie matură, asumată, care încerca sa atingă excepționalul prin tot ceea ce face! 💃🏻 Iubesc oamenii sinceri și asumați, mi se pare ca aceasta ar trebui sa fie cea mai importantă calitate a noastră in 2020! 🙏🏻🙏🏻

Cine se regăsește, mânuța sus!! ✋🏻”

Cum s-a schimbat de când a devenit mamă

Judecățile de valoare i-au adus Ilincăi Vandici mii de aprecieri și zeci de comentarii. Ilinca Vandici a devenit mamă în urmă cu aproximativ trei ani. Venirea pe lume a lui Zian i-a schimbat total viața frumoasei prezentatoare tv de la Kanal D.

„Viața mea s-a schimbat radical de când sunt mămică. Dar, pe lângă viață în sine, simt că m-am schimbat eu, prin tot ceea ce fac. Zian este cel care îmi pornește motoarele și mă ajută să fac lucruri pentru care nu credeam că am energie și la care nu m-aș fi gândit vreodată. El este un maestru venit în viața mea tocmai pentru a reuși să mă ducă la adevăratul potențial pe care îl am”, a declarat Ilinca Vandici pentru VIVA!.