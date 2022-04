Ilinca Vandici, în lacrimi în fața lui Denise Rifai. Ce s-a întâmplat la Kanal D, nu și-a mai stăpânit emoțiile

Ilinca Vandici a izbucnit în lacrimi în fața lui Denise Rifai. Prezentatoare de la emisiunea ,,Bravo, ai stil” nu a putut să își mai stăpânească emoțiile și a început să plângă în fața camerelor de luat vederi. Celebra moderatoare a fost acum cunoscută mai bine de fani cu ajutorul celor 40 de întrebări. Ce a reușit să o emoționeze peste măsură? Oamenii care o urmăresc de ani buni știu că asta o doare cel mai tare.

Ilinca Vandici nu a putut să-și stăpânească lacrimile în cadrul emisiunii ,,40 de întrebări cu Denise Rifai”. Celebrul proiect i-a pus pe tavă trăirile și cele mai puternice amintiri din copilărie și nu numai.

Vedeta a vorbit despre evoluția sa și despre visele pe care le mai are. Moderatoare a fost luată prin surprindere și a cedat în fața camerelor de filmat. Bruneta a acceptat provocarea și a răspuns tuturor întrebărilor delicate.

Detaliile despre tatăl ei au făcut-o să nu-și mai poată țină în frâu lacrimile. Cea din urmă a fost întrebată dacă și-a judecat aspru tatăl pentru felul în care a crescut-o.

Aceasta a făcut câteva dezvăluiri impresionante cu privire la relația dificilă pe care a avut-o cu părintele ei. Ilinca a mărturisit că nu este dreptul ei să facă asta, dar încă încearcă să repare anumite trăiri din trecut.

„Nu l-am judecat niciodată (n.r. – pe tatăl ei), nu e dreptul meu să fac asta, însă este dreptul meu să semnalez anumite lucruri pe care le-am simțit.

Nu consider că am greșit cu nimic în ceea ce am declarat, astea au fost lucrurile pe care le-am simțit și pe care le simt în continuare, dar pe care încerc să le repar”, a povestit ea.