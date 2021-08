Ce probleme a avut Ilinca Vandici în copilărie. De ce nu i-au fost părinții alături

Ilinca Vandici este o femeie extrem de frumoasă, cu o carieră în plină ascensiune. Însă, viața vedetei nu a fost întodeauna așa. În copilărie, nu a avut parte de susținerea părinților, așa cum și-ar fi dorit.

Vedeta de televiziune a povestit recent, în cadrul emisiunii „În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, că nu a fost susținută de părinții ei nici în copilărie, nici în adolescență. Ilinca a trebuit să lupte singură pentru a-și îndeplini visurile, însă niciodată nu a primit felicitări din partea părinților.

Deși financiar au făcut tot ce le-a stat în putință pentru Ilinca și sora ei, când a fost vorba de susținere morală, părinții vedetei au o mare bilă neagră.

Se pare că gazda emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities” a fost marcată de faptul că părinții nu au apreciat-o niciodată la adevărata sa valoare, ci mai mereu aveau nemulțumiri.

„Eu toată copilăria am fost într-un concurs cu sora mea, să fiu mai bună. Natalia stă aproape de mine, ne vedem aproape în fiecare zi. Facem tot felul de lucruri împreună și, în general, o sfătuiesc cu tot ceea ce înseamnă creșterea copilului. Am stat în umbra ei toată copilăria. Toată copilăria am vrut să fiu ea, ca ea. Am fost la aceeași învățătoare, am urmat același liceu pedagogic, părinții mei au fost foarte creativi.”, a spus Ilinca Vandici.