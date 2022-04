Ce piedici a întâmpinat Ilinca Vandici în TV. De ce s-a retras o perioadă, de fapt

Ilinca Vandici este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România. Frumoasa șatenă se bucură de o carieră înfloritoare în televiziune și are o familie fericită, alături de soțul ei și fiul lor, Zian. Cu toate că are tot ce-și poate dori, vedeta a trecut prin multe greutăți până la 37 de ani. Ce probleme a depășit, în plan profesional.

La 19 ani, viața Ilincăi Vandici s-a schimbat radical, după ce a participat la un concurs de Miss în 2004, unde s-a remarcat prin inteligență și calitățile sale oratorice desăvârșite, pe lângă frumusețea și atuurile fizice evidente.

Diva a câștigat premiul presei și un curs de pregătire în televiziune, devenind noua față a rubricii „Meteo”, iar mai apoi a avut propria emisiune la B1 TV. Astăzi, Ilinca Vandici este vedetă Kanal D și este mândră de cariera sa înfloritoare.

„Nu știu dacă mi-am dat seama că vorbesc mai mult decât alte fete sau mai bine decât reporterii. Cert este că am simțit o pasiune, o flacără, pe care au detectat-o și ei în mine. M-am simțit atrasă ca un magnet de această lume și de acolo a început practic totul.

Probabil pentru că am fost crescută într-un anumit fel acasă. Mi-a plăcut școala, am studiat, am învățat, sunt extrem de pregătită din punctul ăsta de vedere, al comunicării, al exprimării.

Am demonstrat asta de-a lungul acestor ani de când sunt în fața camerei de luat vederi. Și am făcut și performanță.”, a declarat Ilinca Vandici, în exclusivitate pentru ego.ro.