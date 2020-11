Ilie Năstase, viață de nabab. Pe ce a cheltuit 15.000 de euro, în doar câteva ore

Ilie Năstase rămâne unul dintre cei mai buni jucători din istoria tenisului și, cu siguranță, cel mai non-conformist. A fost primul lider al clasamentului ATP, „Nasty” a câștigat US Open în 1972 și Roland Garros în 1973. Are în palmares nu mai puțin de 83 de titluri ATP doar în proba de simplu. Plus o imagine de bad-boy al circuitului, pe care fanii tenisului nu au uitat-o nici până în ziua de azi. O imagine pe care marele campion român și-a construit-o cu ajutorul a numeroase cuceriri. Și la fel de multe petreceri de pomină pe care le-a organizat, sau la care a fost invitat.

Ilie Năstase a câştigat aproximativ două milioane de dolari din premiile oferite la turneele de tenis

Într-un interviu acordat pentru ATP Tour, Ilie Năstase și-a adus aminte de o noapte de pomină din Paris. Chiar după un turneu pe care reușise să îl câștige. O petrecere la care „a spart” nu mai puțin de 15.000 de dolari! Adică întreg premiul pe care îl încasase pentru victorie. Desigur, nu au fost loc de regrete pentru un mare petrecăreț ca „Nasty”.

„Am locuit la Paris patru ani. Era orașul meu preferat în perioada aceea. Când am câștigat acel premiu, a doua zi a trebuit să mă întorc acasă cu autobuzul, pentru că am cheltuit toți banii într-un club de noapte din St. Germain. Nu-mi pasă. Cineva trebuie să fie și «nasty», nu? Nu toată lumea trebuie să fie drăguță și amabilă. Eu sunt mai obraznic și îmi place”, a spus Ilie Năstase pentru ATP Tour.

Trebuie menționat că în anii 70, perioada de glorie a lui Ilie Năstase, premiile în turnee erau foarte mult sub nivelul celor de astăzi. Așa se face că un jucător care a scris o pagină din istoria „sportului alb” a câștigat din tenis, conform datelor oficiale, 2.076.761 dolari. O sumă pe care o câștigă fără probleme și foarte mulți jucători care nici măcar nu intră în top 100 pe parcursul carierei.

Ilie Năstase a câștigat Turneul Campionilor în nu mai puțin de cinci ediții. Reușea să se impună în 1971, 1972, 1973 și 1975. Are trei titluri de Grand Slam şi la dublu, plus unul la dublu mixt. A jucat trei finale de Cupa Davis pentru România, toate pierdute.