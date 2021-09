Ilie Năstase, mână largă la cununia Simonei Halep cu Toni Iuruc. Câți bani i-a dat parcangiului e ireal

Ilie Năstase și-a făcut simțită prezența la nunta anului în stilul caracteristic. Acesta nu s-a depărtat de lux și gesturi mari. Câți bani i-a dat parcagiului care l-a ajutat când a ajuns la locația din Constanța?

Simona Halep și Toni Iuruc s-au căsătorit azi, 15 septembrie, iar chiar în aceste momente se distrează alături de rude și prietenii apropiați. Mari nume din sport pășesc acum pe ringul de dans și se bucură alături de proaspeții miri. Ilie Năstase nu avea cum să lipsească de la eveniment, chiar dacă azi își sărbătorește soția.

Cu toate astea, a decis să onoreze invitația la nunta jucătoarei de tenis și să plece la câteva ore distanță pentru a se distra de ziua onomastică a partenerei sale. Acesta s-a retras, dar nu înainte să scoată câțiva bani din buzunar și să facă astfel fericit un bărbat care era responsabil cu parcare mașinilor din zona unde are loc marele eveniment.

Ilie Năstase a preferat și de această dată să vină îmbrăcat în uniformă, iar pata de culoare din cuplu a fost chiar soția care a purtat o rochie roșie de toată frumusețea. Fostul lider ATP nu a stat mult la clubul Fratelli din Mamaia, așa că i-a felicitat pe miri și mai apoi a hotărât să plece.

El a fost foarte darnic cu unul din angajații care l-a ajutat. Fără să stea pe gânduri a scos o bancnotă de 50 de lei din buzunar pe care i-a oferit-o tânărului. Parcagiul a părut foarte încântat de acest detaliu și i-a mulțumit frumos lui Ilie Năstase pentru gestul său.

Cel din urmă a făcut câteva declarații despre evoluția Simonei Halep de la această vârstă încolo. El a adus-o în prim-plan pe Serena care este încă în teren la cei 39 de ani.

„Nu am apucat să o văd așa, îmbrăcată (n.r.- cu rochia de mireasă). Să fie sănătoasă! Mai are mult timp de jucat tenis, să se focuseze pe tenis că mai are mulți ani de jucat și poate să mai ia multe Grand Slam-uri.

Mă uit la Serena (n. red.- Williams) că are 39 și Simona are doar 30, deci are șanse să mai ia multe Grand Slam-uri. Nu mi-a spus nimic Simona (n.r. – cu privire la faptul că ar fi dezvăluit detalii despre nuntă). M-a întrebat un ziarist ca tine ce fac pe data de 15 și i-am zis că mă duc la Simona, nici nu mi-am dat seama”, a declarat Ilie Năstase”

