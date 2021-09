Cât costă mașina cu care Simona Halep și Toni Iuruc au apărut la cununie. Asta da fiță de vedetă!

Simona Halep s-a căsătorit astăzi cu Toni Iuruc. Evenimentul este încă în plină desfășurare iar cei doi sunt în culmea fericirii.

Cei doi au avut cununia civilă astăzi, la Constanța, apoi au mers la un local de pe malul mării pentru a sărbători alături de invitații lor.

Cei doi au ajuns la locație evenimentului extrem de zâmbitori într-o mașină Bentley Flying Spur, care costă nu mai puțin de 250 de mii de euro.

Simona Halep a purtat o rochie bej, foarte discretă și modestă, dar delicată și care i-a pus în valoare silueta.

Mama Simonei Halep a făcut câteva declarații, spunând că s-a rugat ca astăzi să fie o zi cu soare, liniștită și. Recunoscut că are emoții.

Printre persoanele importante care participă la fericitul eveniment se numără Ilie Năstase, Ștefan Bănică, Gică Hagi sau Gica Popescu.

Petrecerea de după cununia civilă are loc la clubul Fratelli din Mamaia. Localul este bine păzit de forțele de ordine și a fost înconjurat de un gard pentru a îi ține la distanță pe curioși.

Mai mult, există amenajat și un cort de testare covid-19, pentru ca evenimentul să se desfășoare fără surprize neplăcute și cu toate măsurile de siguranță luate.

La nunta Simonei Halep vor cânta Dan Bittman, Loredana și Pindu, dar ar putea veni și Smiley și Andra.

Simona Halep a declarat anterior că își dorește să întemeieze o familie și că vrea un copil.

„Să am un copil! Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis. Am spus-o mereu: viața mea bate tenisul.

Am trăirile mele, împlinirile mele, iar tenisul este ca o completare. Este ceva ce mi-am dorit să fac și mi-am dedicat toata viata acestui sport, dar ramane limitat, adică nu poate să ia fața vieții mele”, a spus ea.