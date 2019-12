Ilie Năstase îl atacă dur pe Klaus Iohannis: „E un mut care nu spune nimic.” De la ce a pornit scandalul

Ilie Năstase îl critică dur pe Klaus Iohannis, după ce președintele României a anunțat că va retrage decorațiile acordate tuturor persoanelor care au fost condamnate penal. Fostul mare tenismen a părut deranjat de deciza președintelui, deși a declarat că nu are nicio problemă.

Ilie Năstase, după ce Iohannis a anunțat că retrage decorațiile condamnaților penal: „El ce merită? Noi am avut niște merite în sport”

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că va retrage decorațiile acordate tuturor persoanelor care au fost condamnate penal, printre acestea aflându-se și Ilie Năstase, care în 1971 a fost decorat cu Ordinul Muncii cl. I, iar în 2017 a fost decorat de către Klaus Iohannis cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Comandor.

„Pot să spun chiar că am decis să retrag toate decorațiile tuturor celor care au condamnări penale și se încadrează în prevederile legii care prevede procedură de retragere a ordinelor naționale. Am demarat efectiv această acțiune și ea va fi finalizată în foarte scurt timp și veți primi lista decretelor prin care retrag aceste ordine”, a declarat Iohannis.

După ce a fost oprit de polițiști în trafic, în 2018, Ilie Năstase a refuzat să efectueze etilotestul și a avut un schimb dur de replici cu oameni legii, care i-au pus cătușele. El a fost dus la INML pentru recoltarea probelor biologice și i s-a întocmit dosar penal.

Fostul tenismen a părut deranjat de anunțul președintelui României, deși a declarat că nu are nicio problemă cu retragerea ordinului.

„Am înțeles că a primit și el o distincție de la Băsescu. El ce merită? Noi am avut niște merite în sport. El nu prea are de ce să primească o distincție. Nu am nicio problemă să îmi retragă ordinul. Dacă-mi lua titlul de la US Open sau de la Roland Garros aveam o problemă. Dar așa?

E un mut care nu spune nimic. S-a dus în Statele Unite și a venit cu o caschetă și o insignă, în loc să vină cu vizele ridicate românilor. S-a dus premierul polonez și a ridicat vizele în două zile. Mai mult ce să spun?”, a declarat Ilie Năstase.