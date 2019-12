Reacția lui Adrian Năstase, după ce Klaus Iohannis a anunțat că îi retrage decorația. ”Așa construiește România normală!”

Fostul premier a reacționat dur, după anunțul făcut de către președintele Klaus Iohannis, în urmă cu câteva zile, potrivit căruia va retrage toate decorațiile pentru cei care au condamnări penale. Adrian Năstase i-a transmis un mesaj liderului statului, făcând declarații pe acest subiect care a stârnit foarte multe reacții, în ultima perioadă.

Adrian Năstase a făcut în această marți câteva declarații legate de acest subiect controversat. Cei care au condamnări penale la activ nu vor mai putea fi și posesorii de decorațiuni, medalii sau onoruri, iar în această situație se află și fostul prim-ministru. Acesta a catalogat gestul lui Klaus Iohannis drept unul „meschin„, făcând afirmații tăioase și în legătură cu ce ar trebui să se întâmple cu toate onorurile retrase.

„Klaus Iohannis a început să construiască -România normală-, anunţând că a decis să-mi retragă ordinul -Steaua României-, în grad de Mare Cruce, după ce mă invitase la Cotroceni, la recepţia organizată cu ocazia Zilei naţionale. Recunosc, am mers la Cotroceni crezând că, în al doilea mandat, Iohannis va încerca să ajute la o reconciliere natională, după dezbinarea din ultimii ani. M-am înşelat iar gestul său meschin de astăzi nu prevesteşte nimic bun. (…) La sugestia unor -păsări migratoare- şi a unor talibani ideologici, Iohannis vrea să rescrie istoria recentă. Ar trebui, atunci, să topească, între altele, toate decretele de acordare, în perioadă 2000-2004, a decoraţiilor statului român, inclusiv ale unor mari personalităti străine, decrete contrasemnate de mine. Românii mi-au acordat insă -decoraţia- lor, în condiţiile în care după 4 ani de guvernare, PSD a obţinut, în 2004, acelaşi procent la alegeri că şi la intrarea la guvernare – 37%. Vom vedea ce rezultat va avea guvernul Iohannis”, a transmis Adrian Năstase, prin intermediul blogului personal, notează Mediafax .

Fostul premier a mai adăugat și că retragerea în acest mod a decorației „Steaua României”, pe care a primit-o în anul 2002 nu va putea fi ștearsă din cărțile de istorie. Dar și că deciziile în ceea ce privește condamnările sale din 2012, și respectiv, 2014, ar fi avut scopuri politice cunoscute.

„O eventuală retragere a decoraţiei primite de mine în 30 noiembrie 2002, -pentru întreagă activitate pusă în slujba promovării şi dezvoltării României, pentru competenţă şi abnegaţia dovedite în actul guvernării-, în principal pentru eliminarea vizelor, eforturile de integrare în NATO şi UE, modernizarea şi creşterea economică nu vor putea fi şterse din cărţile de istorie şi vor putea fi comparate cu activitatea nesemnificativă a lui Iohannis din mandatul său de preşedinte”, a adăugat fostul premier al României

„Mi se pare interesant faptul că în anul în care am primit ordinul -Steaua României- (30 noiembrie 2002), am semnat cu Iohannis cunoscutul Parteneriat – la 13 iunie 2002, deci cu doar câteva luni înainte. Nu cred că, după 7 ani de la condamnare din 2012, respectiv 5 ani de la cea din 2014 şi după invitarea mea la Cotroceni, cu ocazia Zilei naţionale, intenţia de retragere a ordinului are justificare. De aceea, voi aştepta contr-semnarea de către premier şi publicarea în Monitorul oficial pentru a luă măsurile cuvenite”, a concluzionat Adrian Năstase, pe blogul său personal.