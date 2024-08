Ilie Năstase a rupt tăcerea despre Alain Delon. Ce nu a mai spus niciodată despre actorul cu care a fost vecin: “Foarte direct”

Ilie Năstase se numără printre românii care l-au cunoscut pe Alain Delon. Fostul tenisman a fost vecin cu regretatul actor francez, în perioada în care a locuit în Franța, iar după moartea acestuia, a vorbit despre interacțiunea lor.

În perioada în care a locuit în Franța, Ilie Năstase a cunoscut numeroși oameni importanți, nu doar din domeniul sportului, ci și personalități politice și staruri din showbiz. Printre aceștia se numără și Alain Delon, cu care fostul tenisman a fost vecin.

Năstase a povestit recent că actorul francez avea un stil foarte direct de a spune lucrurile și că era un mare iubitor al sportului, în special al fotbalului. Actorul francez avea și o companie de elicoptere, iar la un moment dat l-a plimbat și pe Ilie Năstase cu unul dintre aparatele sale de zbor.

”El era foarte direct, era spontan. El avea o companie de elicoptere, venea cu elicopterul, eu veneam cu mașina. Eu făceam o oră, el făcea 20 de minute. M-a luat de câteva ori cu elicopterul.

Era un mare susținător al sportului, nu neapărat al tenisului, dar îi plăcea fotbalul. Țin minte că m-a invitat la finala de campionat mondial în 1998 când Franța a bătut Brazilia. Și ne-am împrietenit, dar nu am fost atât de prieten cu el cât am fost cu Jean Paul Belmondo, că el chiar era fan de tenis, avea și o lojă la Roland Garros”, a povestit Ilie Năstase, într-o intervenție la Realitatea Plus.