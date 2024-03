Ileana Stana Ionescu are 87 de ani, iar soțul ei 96. Cele 5 secrete ale longevității, alimentul pe care îl evită total: ”Nu ne mai batem capul!”. Câți bani primesc la pensie EXCLUSIV

Actrița Ileana Stana Ionescu (87 de ani), ”Doamna teatrului și filmului românesc”, și soțul ei, actorul Andrei Ionescu (96 de ani), sunt adepții unui stil de viață sănătos. El ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, ce mănâncă, în fiecare zi, pentru revigorare, dar și ce aliment evită în totalitate. Vă prezentăm cele cinci secrete ale longevității celebrului cuplu de artiști.

Andrei Ionescu (96 de ani) ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, cele 5 secrete pentru o viață cât mai lungă și mai sănătoasă. Și, care, în cazul lor, au funcționat:

”Primul secret ar fi faptul că, în fiecare zi, de mai bine de 40 de ani, servim, dimineața, același meniu. Adică, bem cafeaua, apoi avem o combinație de cereale, cu măr ras, cu banană, cu nuci, cu semințe, peste care turnăm lapte. Așa mâncăm și eu și Ileana mea, nu ne abatem de la acest fel, cerealele și fructele îți dau energie pentru o zi întreagă, în plus, sunt și foarte sănătoase”.

Andrei Ionescu mai susține că el și Ileana Stana Ionescu evită cu desăvârșire produsele din carne:

Aflați și: Gestul copleșitor al lui Florin Piersic. N-a uitat-o pe Ileana Stana Ionescu, actrița care de trei ani nu a mai ieșit din casă: ”Tare l-a iubit!”. Mărturisirile soțului ei EXCLUSIV

Fostul actor al Teatrului Național din București, Andrei Ionescu, ne-a mai spus și la ce oră se pregătesc pentru cină. Pentru alții ar fi, cu siguranță, mult prea devreme:

El mai menționează și că cele 8 ore de somn sunt de mare ajutor, mai ales pentru persoanele în vârstă, așa, ca ei:

În plus, celebrii soți se străduiesc să nu pună la suflet necazurile vieții, să rămână optimiști, indiferent de situație:

”Eu, vă spun sincer, cred că cel mai important, ca să ai o viață lungă, este să nu te superi, chiar dacă în jurul nostru sunt atâția care vor să ne facă viața amară. E bine să fii înțelegător cu cei din jur, să îți vezi de viața ta, să nu ripostezi. Nimic pe lumea asta nu merită să îți strice buna-dispoziție.

Eu așa sunt de când mă știu. Sunt un om vesel, m-am ferit de conflicte, dacă am putut, am ajutat, dacă nu, mi-am văzut de familie și aia a fost. Așa am învățat-o și pe Ileana, ea este însă mai explozivă, nu e ca mine. Longevitatea este, de fapt, binecuvântarea unui caracter vesel. Eu mă bucur când mă trezesc dimineața”, ni s-a mai confesat actorul Andrei Ionescu.