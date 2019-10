Ileana Lazariuc și-a schimbat look-ul, după ce a anunțat public divorțul. Cum arată acum fosta soție a lui Ion Țiriac jr

Ca majoritatea femeilor, după ce un eveniment important are loc în viața lor…urmează și o schimbare de look. Iată cum și-a surprins Ileana Lazariuc fanii, după ce săptămâna trecută presa din toată țara dădea vestea suprinzătoare că frumoasa nu se mai iubește cu Țiriac Jr. de aproximativ doi ani!

În cursul săptămânii trecute, s-a aflat că Ileana Lazariuc și Ion Țiriac Jr. au ales să pună capăt poveștii de iubire. Cei doi au doi băieți împreună, așa că o să continue să mențină o relație decentă, pentru a le oferi acestora o stabilitate, dar iubirea dintre ei s-a dus. O sursă din apropierea cuplului șoca pe toată lumea cu anunțul despărțirii definitive, care s-a petrecut în urmă cu mai mult timp.

Ileana și Țriac Jr. au confirmat divorțul, pentru a pune capăt tuturor zvonurilor apărute în presă, susținând că-și vor continua viața la fel de discret cum au făcut-o până acum. Cu toate că nu alege des să posteaze în mediul online, Ileana le-a arătat recent o fotografie fanilor în care apărea destul de schimbată. : „În sfârşit pot să spun «Păr scurt, nu-mi pas㻓, a fost mesajul Ilenei la fotografia de pe o rețea de socializare.

„Din dorința de a reduce la tăcere zvonurile, am decis împreună să anunțăm oficial faptul că am divorțat acum doi ani. Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre și am dorit această perioadă de liniște și de discreție atât pentru noi, dar în special pentru copiii noștri, fără să intervină alte speculații și scenarii fabricate. Deși nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim, vom rămâne în continuare cei mai buni prieteni, suntem și vom fi o familie unită și părinții a doi copii minunați. Viețile noastre vor rămâne în continuare private și aceasta este singura noastră declarație cu acest subiect. Vă mulțumim pentru înțelegere”

Ileana Lazarius și Ion Țiriac Jr.