Ileana Lazariuc și Țiriac junior au divorțat în secret. De peste un an au vieți separate

Ileana Lazariuc și Ion Țiriac au divorțat! Cei doi s-au separat în mare taină, acum mai bine de un an. Din păcate, foștii soți au decis să meargă pe drumuri diferite, după 17 ani de relație. Cum s-a petrecut totul și de ce s-a aflat atât de târziu?

Ileana Lazariuc și Ion Alexandru Țiriac s-au îndrăgostit iremediabil în anul 2002. Cei doi și-au trăit din plin dragostea ca doi porumbei, astfel că abia în anul 2009 au decis să se căsătorească civil, iar cu un an înainte au devenit părinți. După ce a adus pe lume primul copil, Ileana s-a retras din viața publică și s-a ocupat strict de copii și de magazinul cu haine de lux pe care îl are în Dorobanți.

Cei doi au decis acum mai bine de un an să-și spună adio, pentru că iubirea dintre ei dispăruse. Toți și-au dorit discreție, așa că abia acum o sursă apropiată de fostul cuplu a făcut primele declarații despre divorț. Idiferent de dezicia aleasă, Ileana va continua să fie tratată ca o regină. Partajul nici măcar nu a fost pus în discuție, dar fiind faptul că bruneta va urma să-i crească singură pe nepoții lui Țiriac, așa că va primi orice va avea nevoie și la orice oră.

„Ileana și Alexandru nu mai sunt împreună de peste un an. Erau străini unul de celălalt. El avea altă viață, ea era mai mult cu copiii. S-a răcit relația și au decis de comun acord să divorțeze. Nu au spus nimic, pentru că la mijloc sunt bani mulți și acesta a fost pactul: discreție totală, dovadă că doar apropiații știau de aceste lucruri. Ea nu se poate plânge, are o viață de regină, copiii au de toate. Au locuit o vreme la Monte Carlo, Paris, după care s-au întors în România. De-atunci începuse să se strice treaba. Copiii lor au fost protejați, pentru că au decis să se comporte ok, au evitat discuțiile în contradictoriu. Nimeni nu a fost fericit cu decizia asta, dar așa e viața”

Sursa din apropierea fostului cuplu