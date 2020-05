Îl mai știi pe Timmy, păpușa vie a Tabithei din serialul Pasiuni? Incredibil ce destin tragic a avut

Ți-l mai amintești pe Timmy, păpușa vie a Tabithei din serialul Pasiuni? Cu toții am fost vrăjiți de carisma lui, dar și de replicile spumoase pe care le dădea. Visa cu ochii deschiși la dragostea lui, Charity Standish, dar se temea la nebunie de pisica Fluffy.

Timmy, păpușa vie a Tabithei din serialul Pasiuni, a avut parte de un destin tragic

Timmy adora celebrele ”Martimmys”, momente care erau cu adevărat savuroase pentru telespectatori, mai ales că se bucura intens de compania Tabithei.

În ciuda întâmplărilor vesele de care se bucură în timpul filmărilor, Timmy, personaj interpretat de Josh Ryan Evans, a avut parte de un destin care a șocat lumea filmului. Josh Ryan Evans era născut în anul 1982, dar arăta ca un bebeluş din cauza faptului că suferea de o formă severă de nanism.

Actorul a murit din cauza unei complicații la inimă

Actorul a jucat în ”Pasiuni” la vârsta de 17 ani, dar măsură doar 94 de centimentri. Trei ani mai târziu, în 2002, actorul care a avut ocazia să joace şi alături de Jim Carrey, dar o veste tristă a îndoliat lumea filmului. Actorul se stingea din viaţă la vârsta de 20 de ani, din cauza unei complicaţii la inimă.

”Poate că nu a trăit mulți ani, dar a trăit o viață care a fost plină de vise mari, multe dintre acestea fiind chiar puse în practică. El a spus că singurul vis care nu se poate realiza este unul pe care nimeni nu îndrăznește să-l viseze, în afară de faptul că fiecare vis este posibil. Sper că Josh va fi mereu amintit nu pentru că a murit, ci pentru că a trăit într-adevăr o viață plină de dragoste și râs și multe și multe vise. El a profitat la maxim de ceea ce a avut, el a fost mai mare decât viața și ar trebui să fim toți la fel de înțelepți ca micuțul cu visele mari”, mărturisea mama actorului.

Josh Evan Ryan şi-a început carieră la 12 ani, când a apărut în mai multe reclame, dar şi în mai multe filme, printre care ”Dr. Seuss”, ”How The Grinch Stole Christmas”, ”Ally McBeal”, ”7th Heaven”, ”Poltergeist: The Legacy” etc.