Ikea recheamă în magazine un produs. ”Poate transmite substanțe chimice peste limitele normale”

Ikea îi îndeamnă pe toți clienții care și-au achiziționat cana de voiaj ”Troligtvis”, marcată ”Made in India” să înceteze să o mai folosească. Se pare că rapoartele recente indică faptul că produsul poate transmite substanțe chimice care depășesc limitele prescrise.

Ikea recheamă în magazine un produs

Deși riscurul oricăror efecte negative este destul de scăzut, din măsuri de precauție, Ikea le recomandă clienților care au această cană de voiaj să o returneze în orice magazin Ikea, primind înapoi suma integrală pentru produsul plătit. Pentru că Ikea tratează siguranța produselor cu rigurozitate, toate acestea sunt testate în mod constant, respectându-se astfel standardele și legislația aplicabile, dar și cerințele proprii ale Ikea.

De ce cana de voiaj ”Troligtvis made in India” este considerată un pericol

Recent, Ikea a primit rapoarte de testare care arată că ”Troligtvis”, cana de voiaj ”Made in India” poate transmite utilizatorilor cantități de ftalat de Dibutul (DBP), care depășesc limitele prescrise. În plus, de foarte mulți ani Ikea a decis interzicerea tuturor ftalaților în produsele care vin în contact cu alimente, astfel că a decis oprirea comercializării acestei căni în timpul anchetei. Așadar, investigația a arătat că ”Troligtvis”, cana de voiaj marcată ”Made in India„ poate fi afectată de această substanță considerată periculoasă. Cu toate acestea, Ikea comercializează în continuare cana de voiaj ”Troligtvis” cu marcajul ”Made in Italy”, iar investigația amplă a arătat că aceasta respectă toate cerințele și este sigură pentru a fi pusă în utilitate.

Cana de voiaj ”Troligtvis” a fost pusă în vânzare în luna octombrie a anului trecut. Ikea îi îndeamnă pe clienții care dețin produsul cu marcajul ”made in India” să îl returneze la orice magazin Ikea și vor primi banii înapoi. Pentru această operațiune de returnare nu este necesară nicio dovadă a achiziției, precum bonul fiscal. Pentru mai multe informații, clienții sunt rugați să acceseze site-ul sau contacteze Ikea la numărul de telefon: 021-407.45.32.