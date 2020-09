Ierburile care ne fac bine, dar le călcăm la picioare. Toți românii fac această greșeală majoră

Călcăm în picioare ierburi care ne fac bine, dacă am ști cum să le folosim. Unul dintre cei mai importanți specialiști în domeniu din țară atrage atenția românilor care fac această greșeală majoră. Ce plante, considerate de mulți ca fiind buruieni, sunt, de fapt, miraculoase pentru sănătatea noastră?

Rupte, strânse grămadă și arse sau folosite ca nutreț pentru animalele din curte, românii nu își dau seama că multe „buruieni” sunt, de fapt, ierburi care ne fac bine. Unul dintre cele mai clare exemple date de un expert din domeniul cercetării agricole este Portulaca Oleracea. Această plantă, cunoscută la noi sub mai multe denumiri, precum „iarba porcească”, „iarba grasă”, „pita porcului” sau „grașița” este comestibilă! Ea poate fi consumată atât crudă cât și preparată. Mai mult, în țări precum Australia, Cipru sau Grecia, este un aliment apreciat.

Potrivit specialistului, „iarba porcului” poate fi considerată plantă medicinală datorită conținutul ridicat de Omega-3. Buruiana din România se găsește în străinătate doar în cultură și este foarte scumpă.

„În afara faptului că la noi poate fi recoltată din flora spontană, ea nu are tratamente chimice, nu are boli, nu are dăunători. Vorbim de o plantă valoroasă care e la concurenţă cu peştele în ceea ce priveşte conţinutul de Omega 3. Este foarte bună pentru ficat. Noi avem această reţinere pentru că nu am avut-o în tradiţia noastră, însă în ţări cum ar fi Cipru aceasta este pusă şi la murat, deci păstrată foarte bine şi peste iarnă, în saramură, oţet”, a adăugat Costel Vânătoru.