Legumele minune care te slăbesc dacă le mănânci des. Studiul care a dat peste cap ce știau nutriționiștii

Mănânci mult și slăbești! Timp de patru ani, specialiștii au urmărit pas cu pas rezultatele unei diete bogate în aceste alimente. Concluziile studiului sunt clare. Există legume care, consumate des și în cantități neașteptat de mari, te pot ajuta să slăbești.

Studiul ce a dat peste cap teoriile nutrișioniștilor. Ce legume te pot ajuta să slăbești, dacă le mănânci des

Unul dintre cele mai ample studii realizate de specialiștii în nutriție a avut concluzii surprinătoare. Timp de patru ani, cercetătorii au analizat dietele și fluctuațiile în greutate ale subiecților. S-a observat că participanții care și-au adăugat o porție în plus de legume precum cartof, porumb sau mazăre s-au îngrășat, într-un singur an, în medie, un kilogram și jumătate. La polul opus, cei care au mâncat mai mult avocado, ridichii, varză, castraveți sau broccoli, în cantități mari, au slăbit un kilogram, pe an.

Concluzia studiului pare să dea peste cap tot ce știau nutriționoștii. Se pare că, în procesul de slăbire, nu carnea sau dulciurile sunt singurii inamici. Chiar și unele legume pot ține valorea indicată pe cântar la valori mari. Iată care sunt legumele ce te pot ajuta să slăbești:

Avocado

Una dintre cel mai bune surse de grăsimi sănătoase, avocado conține acid oleic, ce joacă un rol important în reducerea colesterolului. Avocado favorizează și absorbția substanțelor nutritive din alimente, ajutând organismul să slăbească.

Ridichii

Pe lista legumelor ce te ajută să slăbești se numără și ridichiile. Ele sunt bogate în calciu, magneziu și vitamina C. În același timp, ridichiile sunt sărace în calorii, așa că pot fi consumate în cantirăți cât mai mari.

Varză

Din meniul zinic al celor care vor să slăbească nu poate lipsi varza. Puțini știu că varza conține mai multă vitamina C decât portocalele, conține antioxidanți, magneziu, potasiu, calciu și este hipocalorică.

Castravete

Prin conținutul bogat în apă, castravetele este una dintre legumele ce ajută la slăbit. O sută de grame de castravete au aproape zece calorii. Mai mult, reprezintă o sursă importantă de vitaminele B, C și E, de potasiu, dar și de sodiu.

Broccoli

Este una dintre cele mai sănătoase legume, ce ar trebui consumată zilnic, chiar dacă vrei sau nu slăbești. Este considerat un aliat puternic în lupta cu kilogramele în plus datorită conținutului sărac în calorii și faptului că oferă rapid senzația de sațietate. Broccoli conține vitamina C, beta-caroten și seleniu.

Ce legume trebuie să eviți dacă vrei să slăbești

Așa cum a demonstrat studiul citat mai sus, nu toate legumele ajută procesul de slăbire. Nutriționiștii recomndă evitarea celor bogate în amidon, precum cartofii, porumbul sau mazărea.