Ianis Hagi, reacție emoționantă, după ce s-a întors pe terenul de fotbal. „Am avut pielea de găină timp de un minut”

Ianis Hagi a avut mari emoții la primul meci după accidentarea de acum un an și a acordat un interviu în care a dezvăluit cum a trăit acele clipe. Internaționalul român a intrat pe teren la duelul Glasgow Rangers – St. Johnstone 2-0, din etapa cu numărul 23 din prima ligă din Scoția. Fanii l-au aplaudat și l-au încurajat.

Ianis Hagi, emoții uriașe la primul meci după o pauză de mai bine de un an

21.01.2022 este ziua în care Ianis Hagi a suferit o accidentare foarte gravă. A urmat o operație complicată la ligamentele încrucișate, urmată de o perioadă lungă și anevoioasă în care s-a supus unui proces de recuperare. Revenirea s-a amânat de mai multe ori, pentru că specialiștii s-au temut de o recidivă, dar acum calvarul s-a terminat. În sfârșit! Ianis Hagi a jucat din nou după o pauză de mai bine de un an.

Internaționalul român a intrat pe teren în minutul 72 al partidei Glasgow Rangers – St. Johnstone 2-0, din etapa cu numărul 23 din prima ligă din Scoția. A jucat curajos și a părut că nu se teme de o nouă accidentare, iar șapte minute mai târziu a primit cartonașul galben. Jucătorul lui Glasgow Rangers a acordat un interviu în care a vorbit despre emoțiile care l-au încercat în momentul în care a intrat pe teren, iar fanii l-au aplaudat.

„Am fost în al nouălea cer, suporterii au fost incredibili. Am avut pielea de găină timp de un minut. Am toată cariera în față, am 24 de ani. Sper să mai joc încă 15 ani, cel puțin”, a declarat Ianis Hagi, într-un interviu acordat PRO TV.

📸 Click below to check out the Match Gallery from Ibrox Stadium 👇 — Rangers Football Club (@RangersFC) January 28, 2023

Jucătorul român nu poate să joace încă un meci întreg, dar speră ca în trei sau patru săptămâni să aibă forța să stea pe teren 90 de minute. În perioada în care a fost accidentat s-a vorbit din nou despre un posibil transfer la Galatasaray. Echipa din Istanbul, orașul în care s-a născut, ar fi gata să plătească șase milioane de euro, doar că acum există o nouă problemă. Ianis Hagi a semnat cu Glasgow Rangers un contract până în anul 2026.

„Eu sunt super fericit aici, doar ce am semnat un nou contract. Galatasaray este echipa pe care am susținut-o de când m-am născut, e echipă pe care o voi avea mereu în inimă, momentan ca fan”, a mai spus atacantul naționalei României.

After twelve months and one week, I’m Back! pic.twitter.com/NTRixRn40S — Ianis Hagi (@IanisHagi10) January 28, 2023

Glasgow Rangers ocupă poziția a doua în clasament, cu 55 de puncte, la șase puncte de marea rivală Celtic, echipă care are și un meci mai puțin disputat.