Ianis Hagi, prima lovitură după 75 de zile. Nici scoțienii nu mai credeau în el

Ianis Hagi a dat lovitura, reușind primul său gol după două luni și jumătate. Internaționalul român de 23 de ani și-a câștigat postul de titular la Rangers, de când Steven Gerrard a părăsit echipa scoțiană, iar în locul său a venit ca antrenor Giovanni van Bronckhorst. Cum a evoluat mijlocașul celor de la Rangers pe terenul lui Aberdeen.

Prințul Ianis și-a câștigat locul de titular la formațiunea scoțiană Glasgow Rangers pe vremea când antrenor era Steven Gerrard, iar acum vrea să demonstreze că acest lucru nu s-a schimbat, sub comanda olandezului Giovanni van Bronckhorst, în vârstă de 46 de ani. Reamintim că Steven Gerrard a semnat cu Aston Villa în noiembrie 2021.

Dacă în actuala stagiune Ianis Hagi adunase trei goluri şi patru pase de gol, în 1.759 de minute în 26 de meciuri, iată că cifrele au crescut în timpul partidei cu Aberdeen de marți, 18 ianuarie, când fiul lui Gică Hagi a marcat primul său gol după 75 zile de pauză.

În minutul 23 al deplasării cu Aberdeen, sportivul român a reluat din câțiva metri o centrare perfectă venită de la Ryan Kent, scorând al patrulea gol din acest sezon. Cu toate acestea, reușita lui Ianis Hagi nu a fost suficientă pentru ca Rangers să câștige meciul. Partida s-a terminat cu un egal, scor 1 – 1.

Echipa Glasgow Rangers rămâne campioana Scoției în prima ligă, cu 52 de puncte, un avans de 4 lungimi față de marea rivală Celtic.

Gică Hagi știe care este viitoarea echipă unde va evolua fiul său Ianis, în următoarea perioadă. După ce au apărut zvonuri în presa sportivă, potrivit cărora Ianis Hagi ar pleca de la Rangers în curând, regele fotbalului românesc susține că internaționalul român de 23 de ani va evolua în continuare la echipa scoțiană.

„Am fost bine, ne-am simţit bine împreună, am vorbit, avea nevoie să stăm împreună familia. Am stat puţin, foarte puţin chiar, o săptămână. Arată bine, e motivat. Apropo, aşa am auzit şi cred că e din sursă sigură, că doresc să renoveze contractul.

Nu aşa cum se scrie prin presă pe la noi. A jucat foarte bine, a avut un an extraordinar, foarte bun, e apreciat acolo şi din surse bune cred că vor să renoveze contractul”, a declarat antrenorul de la Farul Constanța Gică Hagi, într-o conferință de presă, acum câteva zile.