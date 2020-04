Situaţia lui Ianis Hagi este incertă la Rangers. Jucătorul român a fost lăudat de antrenorul Steven Gerrard pentru prestaţiile sale, dar cu toate astea acesta caută o altă soluţie pentru poziţia pe care joacă Ianis Hagi.

Ianis Hagi are zilele numărate în Scoția. Decizia luată de antrenorul lui

Steven Gerrard a făcut declaraţii în care l-a lăudat pe Ianis Hagi, dar situaţia acestuia este încă incertă în cadrul echipei. Prestatiile lui Ianis Hagi nu au reuşit să-l convingă în totalitate pe antrenorul Steven Gerrard.

Astfel football Insider anunţă că antrenorul lui Rangers caută o altă soluţie pentru poziţia de aripă dreapta în atacul grupării de pe Ibrox.

Steven Gerrard caută alt om pentru poziţia lui Ianis Hagi

„Gerrard n-a descoperit inca formula castigatoare pentru flancul drept. Ianis Hagi, venit sub forma de imprumut in iarna, nu l-a convins in totalitate pe Gerrard in acea pozitie„, scrie sursa citata.

Publicaţia mai notează că Steven Gerrard se gândeşte să-i ofere mai mult timp lui Jordan Jones, adus în vară trecuta de la Kilmarnock. Acesta a fost indisponibil mai multe luni din cauza unei accidentări la genunchi.

Ianis Hagi a marcat 3 goluri pentru Rangers în 11 meciuri

Ianis Hagi a jucat pentru Rangers 11 meciuri şi a reuşit 3 goluri şi două assituri. Rangers va trebui să plătească 5 milioane de euro dacă vrea ca Ianis Hagi să fie transferat de la Genk.

Fostul antrenor al echipei Genk a declarat despre Ianis Hagi că este un jucător bun, dar că cei din jurul lui sunt nerăbdători.

„A fost şi e un jucător foarte bun. Poate fi un fotbalist important în viitor. Sunt convins că ar fi avut succes în campionatul nostru. Mai are nevoie să crească fizic şi la explozie. Dar tehnic…N-am mai văzut un jucător atât de bun cu ambele picioare. Stângul sau dreptul, nu vedeai nicio diferenţă. Singura lui problemă? Sunt unii în jurul său care trebuie să înveţe să fie mai răbdători„, a declarat Felice Mazzu, fost antrenor al echipei Genk.