Ianis Hagi este dorit de unele cluburi importante ale Europei. Totuși, fiul Regelui este avertziat să fie precaut, pentru că s-ar putea să fie aproape de un eșec.

Ianis Hagi, aproape de un eșec evident? Avertisment de ultimă oră pentru fiul lui Gică Hagi

În ultimele zile au apărut informații conform cărora internaționalul român ar fi în atenția marelui Real Madrid, acolo unde în urmă cu trei decenii a ajuns și Gică Hagi, tată lui Ianis. Cu evoluții bune în acest an la Glasgow Rangers, unde e împrumutat de Genk, Ianis Hagi e avertizat să fie totuși prudent în alegerile pe care le face. Unul dintre atacanții experimentați din Anglia, Darren Brent (36 de ani), fotbalist cu 13 meciuri și 4 goluri pentru naționala țări sale, îl sfătuiește pe Ianis să mai joace o perioadă la Rangers, cel puțin două sezoane.

„Vorbim despre o mutare la un gigant precum Real Madrid. Ştiți cum sunt fanii la astfel de echipe. Ei vor rezultate rapid – nu au răbdare pentru a se dezvolta. Cred că cel mai bine ar fi să mai rămână un pic acolo unde este, să progreseze, să mai joace un sezon sau două, apoi să se gândească la o mutare la Madrid. Are nevoie de jocuri, la această vârstă fragedă. Am văzut cu toţii jucători de vârsta lui mergând acolo, care au eşuat. Pentru mine, mai degrabă m-as asigura ca sunt pregătit pentru locul în echipa mea, decât sa merg acolo şi să ma pierd în sistem”, a declarat Darren Bent, potrivit The Insider.

Conform publicației Don Balon, Zinedine Zidane, antrenorul „galacticilor”, și-ar fi dat acordul pentru transferul lui Ianis Hagi, iar „Real Madrid nu vrea să îl scape”.

Ianis Hagi e în capul listei de achiziții a lui Lazio

Lazio îl monitorizează de ceva vreme pe Ianis Hagi, gruparea din capitala Italiei fiind interesată de achiziționarea internaționalului român, pentru care ar fi dispusă să ofere chiar mai mult decât cere Genk la momentul actual. Hagi jr. este împrumutat de Genk la Glasgow Rangers, formația scoțiană având posibilitatea activării clauzei de cumpărare, fixată de belgieni la 5 milioane de euro. Ei bine, Lazio ar plusa puțin, oferind cu un milion de euro mai mult. Dacă s-ar concretiza această tranzacție, Ianis ar reveni în Serie A, unde a mai evoluat pentru Fiorentina, însă fără succes.

Planul oficialilor lui Lazio este de a întineri considerabil lotul, iar numele lui Ianis Hagi este în fruntea listei de achiziții, informau jurnaliștii de la Corriere Dello Sport, la începutul acestei luni, care au anunțat că 6 milioane de euro este oferta lui Lazio.

Ianis Hagi, 21 de ani, a disputat 11 meciuri pentru Rangers, pentru care a marcat 3 goluri și a dat două pase decisive. Românul este cotat la 4,5 milioane de euro, conform transfermarkt.com.