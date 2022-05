Ianis Hagi a dezvăluit tot. Cum arată o zi de recuperare pentru mijlocașul lui Rangers VIDEO

Ianis Hagi a dezvăluit tot. Mijlocașul de 23 de ani de la Rangers e în plin efort de recuperare după grava accidentare suferită la ligamentele genunchiului drept, în ianuarie. Internaționalul român trece prin cea mai dificilă perioadă a carierei, dar e determinat să revină mai puternic pe gazon. Ianis Hagi a difuzat un alt episod din mini-seria „Întoarcerea” ce prezintă lungul drum parcurs de la accidentare la revenirea sperată.

Ianis Hagi a postat pe rețelele sociale un episod-documentar din serialul realizat în perioada scursă de la accidentare. În cea de-a doua parte, fotbalistul arată cum a decurs o zi din procesul său de recuperare, la o clinică din Amsterdam, alături de fizioterapeutul trimis de Rangers.

Imaginile cu Ianis Hagi sunt filmate luna trecută, pe 17 aprilie, când Rangers a trecut de Celtic, scor 2-1, în semifinalele Cupei Scoției. Între timp, „protestanții” au reușit să-și adjudece trofeul după o finală cu Hearst, 2-0.

Orarul zilnic al lui Ianis Hagi în acea perioadă a recuperării a fost foarte strict. După programul la sală, de 4-5 ore, fotbalistul mergea acasă să mănânce, să se odihnească și să se relaxeze, până la următoarea ședință de recuperare. Pe imagini poate fi surprinsă, pentru scurte momente, și mama fotbalistului, Marilena, marele suport moral al internaționalului român.

Gică Hagi a dezvăluit de curând că fiul său se află la jumătatea drumului spre recuperarea completă. Totul va mai dura 3-4 luni, un termen mai pesimist decât speranțele fanilor echipei scoțiene, dar și ai naționalei României.

„Ianis e foarte bine, am fost la finală, am fost să-l văd, să stau cu el. Acum vom sta mai mult, că vine în vacanță cu noi. A făcut 50% din ce trebuia să facă, mai are 50% ca să fie cum a fost înainte sau poate chiar mai bun. E pe drumul bun, muncește. Trei-patru luni mai durează. Acum o să înceapă să iasă afară, să alerge. E bine, are un staff de cel mai înalt nivel. O să treacă peste acest moment dificil”, a spus Gică Hagi, la DigiSport.