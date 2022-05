Gică Hagi stopează optimismul. Cât va mai dura recuperarea lui Ianis Hagi

Gică Hagi stopează optimismul. „Regele” a fost prezent la finala Europa League, disputată la Sevilla între Rangers, echipa lui Ianis Hagi și Eintracht Frankfurt. Cei doi, tată și fiu, s-au revăzut cu această ocazie, după mai multă vreme. Ianis se află în plină recuperare după accidentarea suferită în ianuarie. Gică Hagi a făcut lumină în privința posibilei reveniri pe teren a fiului său, dezvăluind cât va mai dura recuperarea acestuia.

Ianis a vorbit înaintea finalei despre frustrarea simțită pentru că n-a fost prezent pe teren la un meci de o așa importanță.

Gică Hagi și-a revăzut fiul, dar s-a pus la curent și cu evoluția recuperării acestuia. Presa scoțiană a vorbit, la un moment dat, de o revenire surpriză, sugerând că Ianis a făcut deja antrenamente cu colegii săi și era dat ca „posibil” jucător și în finala de la Sevilla.

Gică Hagi a clarificat situația. El a declarat că Ianis e pe drumul cel bun, dar abia la jumătatea acestuia. „Regele” a dezvăluit că refacerea acestuia va mai dura 3-4 luni, situație în care Ianis Hagi va absenta aproape sigur și de la meciurile din septembrie ale naționalei, din Liga Națiunilor.

„Ianis e foarte bine, am fost la finală, am fost să-l văd, să stau cu el. Acum vom sta mai mult, că vine în vacanță cu noi. A făcut 50% din ce trebuia să facă, mai are 50% ca să fie cum a fost înainte sau poate chiar mai bun. E pe drumul bun, muncește. Trei-patru luni mai durează. Acum o să înceapă să iasă afară, să alerge. E bine, are un staff de cel mai înalt nivel. O să treacă peste acest moment dificil”, a spus Gică Hagi, la Digi Sport Special.