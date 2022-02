Hotelurile din Sighișoara, în pragul falimentului. Peste 80% din ele au fost închise. Care e motivul

Situație tragică pentru hotelurile din Sighișoara! Peste 80% din acestea au fost închise, iar patronii privesc neputincioși cum afacerile lor intră în faliment. Aproape toate hotelurile mari din zonă au fost închise. De asemenea, majoriatea au trimis tot personalul în șomaj tehnic. Ce se întâmplă? „Turismul în lunile de iarnă la Sighișoara este în scădere cam cu 80% față de lunile de vară.” Cu toate astea, problema drastică vine din altă direcție.

Vești crunte pentru patronii hotelurilor din Sighișoara! Peste 80% din capacitățile mari de cazare din zonă au fost închise din cauza prețurilor foarte mari la energie. Acestea au dus la triplarea cheltuielilor de întreținere în special în sezonul rece, motiv pentru care mulți dintre patroni au decis să își trimită tot personalul în șomaj tehnic.

Desigur că turismul în lunile de iarnă la Singhișoara este în scădere, dar problema drastică vine din punct de vedere energetic. Facturile mari la energie electrică și gaze aproape au pus lacătul pe toate afacerile din domeniu din zonă. Un patron susține că foarte mulți agenți economici nu vor trece iarnă dacă nu se fac anumite modificări la compensări.

De asemenea, el susține că ultima factură primită a indicat suma de 41.000 de lei, în contextul în care nu a fost folosită nici măcar 50% din capacitatea de cazare. După cererea de compensare, suma a ajuns la 27.000 de lei.

În timpul acesta, afaceristul a subliniat că cea mai mare factură la gaz din istoria Hotelului Sighișoara a fost de 12.000 de lei, cu toată capacitatea ocupată. Cel din urmă a adăugat el că nu și-a trimis angajații în șomaj tehnic pentru că a profitat de situație, ci a trecut la renovarea capacităților de cazare și la curățenia generală.

„Ultima factură pe care am primit-o este de 41.000 lei, în contextul în care nu am folosit nici măcar 50% din capacitatea de cazare. Am făcut o cerere de compensare, s-a ajuns la 27.000 lei.

Faceți un calcul și vedeți ce creștere uriașă este: cea mai scumpă factură la gaz din istoria Hotelului Sighișoara a fost de 12.000 lei, iar atunci a fost 100% ocupat (…)

Am închis hotelul pentru economia de energie și cam toți colegii de breaslă au închis, cam 80%. Noi, consumatorii mari, am închis, 80% din hotelurile mari din Sighișoara sunt închise, dar cei care au rămas deschiși sunt pe pierderi serioase”, a declarat, Ioan Lazăr, unul dintre marii hotelieri din Sighișoara, conform profit.ro.