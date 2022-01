Cum pedepsesc recepționerii de hotel turiștii nepoliticoși. Trucurile pe care le au pe mânecă

Puține lucruri sunt la voia întâmplării într-un hotel, aproape totul depinzând de comportamentul și cerințele clienților la Recepție. Un recepționer de hotel face dezvăluiri uluitoare în cartea sa, intitulată „Heads in Beds“. Aceasta a povestit cum sunt pedepsiți clienții care sunt nepoliticoși cu recepționerii: „întotdeauna există o cameră mai proastă decât cea repartizată“. Află în continuare trucurile pe care le exploatează angajații.

Cum pedepsesc recepționerii de hotel turiștii nepoliticoși

Comportamentul clienților la Recepție, locul în care se dau camerele în funcție de mai mulți factori (tipul de şedere, orientarea camerei, etajul sau serviciile extra) dictează în multe cazuri acțiunile recepționerilor, care fac anumite lucruri fără ca turiștii să știe.

Jacob Tomsky, un bărbat care a lucrat timp de mai mulți ani în hoteluri de lux din New Orleans şi New York, face dezvăluiri șocante în cartea sa „Heads in Beds“ („Capetele în paturi“). Fostul recepționer de hotel povestește cum lipsa de politețe a unor clienți se întoarce împotriva acestora, întrucât „întotdeauna există o cameră mai proastă decât cea repartizată“.

Cunoscând la perfecție camerele mai puțin comode, care prezintă anumite inconveniente în ceea ce privește baia, televizorul sau telefonul, recepționerul poate să i-o plătească turistului nemanierat. Printre acțiunile pe care le fac clienții și care ar putea avea urmări negative, nefiind pe placul recepționerilor, se numără vorbitul la telefon în timp ce se face check-in-ul, precum și îndrăzneala unora de a-i tutui pe recepționeri.

Potrivit autorului Jacob Tomsky, prima impresie contează enorm atunci când vrei să obții o cameră buna. La fel și o bună educație, care constituie așa-zisa „ușă de intrare“.

Trucurile de care se folosesc aceștia

Lucrurile stau însă diferit atunci când rezervarea s-a făcut de pe site, optându-se pentru oportunitățile de „ultimă oră, ori pentru reduceri. Despre acestea, Jared Simon, cofondator al „Hotel Tonight“, spune următoarele: „hotelurile sunt interesate şi satisfăcute să facă reduceri, pentru că acest fapt le permite ocuparea unor camere care, altfel, ar rămâne goale“.

În mod normal, astfel de camere, cele care „rămân“, nu se pot schimba, chiar dacă se insistă la Recepție. De regulă, acestea sunt camerele duble care variază în funcţie de caracteristicile hotelului. Conform autorului, una dintre cele mai mari minciuni pe care le spun recepționerii de hotel este aceea că toate camerele hotelului sunt la fel.

Ghidul foarte amuzant al domnului Tomsky vorbește și despre alte mici secrete murdare ale comerțului cu ospitalitate, printre care și faptul că mizeria de a alerga pe cele 10 etaje ale garajului în căldura din New Orleans ar putea fi compensată prin conducerea mașinii unui străin în jurul rampelor, suficient de repede încât să-i întoarcă stomacul pe dos, notează nytimes.com.

În cartea sa, Jacob Tomsky surprinde cele mai proaste specii de oaspeți ai hotelului cu un ochi ascuțit.