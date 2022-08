Hotelul de patru stele din Bulgaria în care românii au făcut toxiinfecție alimentară. „Am plecat”

Hotelul de patru stele din Bulgaria în care românii au făcut toxiinfecție alimentară. Mulți turiști români au renunțat anul acesta la vacanțele de pe litoralul românesc și s-au îndreptat către variante precum Bulgaria sau Grecia. Doar că alegerea unui concediu în afara țării nu oferă mereu și garanția unor servicii de calitate.

O familie de turiști români a ales un hotel din stațiunea Sunny Beach, din Bulgaria, însă serviciile nu au fost deloc pe măsura așteptărilor. Acolo, mâncarea a fost de proastă calitate, iar curățenia a lăsat de dorit.

Românii veniți să se bucure de o vacanță frumoasă au fost nevoiți să plece după ce au făcut o toxiinfecție alimentară în toată regula. Ei și-au povestit pățania pe Facebook.

„Am fost la Hotel Chaika Beach în Sunny Beach. Am avut bilete all inclusiv pentru 6 nopți. Am plecat după 4 nopți cu toxiinfecție alimentară.

De asemenea, autorul postării a mai menționat și cât a plătit pentru sejur: „710 euro 6 nopți.”.

Comentariile internauților nu au întârziat să apară. Mulți dintre internauți au semnalat faptul că un scor mic pe booking al unui hotel reprezintă un semnal de alarmă de luat în considerare în contextul plănuirii unei rezervări.

„Anul trecut am făcut o postare tare lungă și cu multe fotografii legată de acest hotel de după părerea mea nici o stea. Horror!!! Păcat că ați trecut printr-o experiență asemănătoare.”

„La o simplă căutare pe Booking apare cu 5 scor. Deci era la sigur că va fi horror.”

„Doamne ferește! Informați-vă înainte, nu m-aș fi dus la așa hotel. Are note foarte proaste.”

„Cum să te duci la un hotel cu 5,3 pe booking și apoi să fii nemulțumit?”

„Și noi am făcut toxiinfecție alimentară în Bulgaria Fenix Sunny Beach și pe mai mulți bani, nu înțeleg de ce fac asta, făcusem rezervările din iarnă, nota era 7, nu mai știu cât pe vremea aia acum am văzut că a scăzut, probabil am fost noi și alții care am dat recenzii negative.

Nu mai e nici la bulgari ce a fost odată. O să mergem în concedii în China să fugim cat mai departe că e nenorocire, sper până la anul să nu se strice treburile pe la greci, pentru că ani la rând am mâncat pe acolo numai creveți și fructe de mare și nu am avut niciodată absolut nimic.”

„Poate că nu ați știut să căutați impresii despre el, păcat că ați pierdut banii și timp, dar mulțumim că împărtășiți experiența dvs, poate alții nu vor mai merge în viitor. Nedumerirea mea este de ce mai există asemenea hoteluri în listele booking? Când sunt cotate cu 5, bookingul ar trebui să scoată din lista lor asemenea cazări.”