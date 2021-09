Hotel de lux pe roți la Brașov, transformat dintr-un autobuz. Are 10 paturi, două băi, și a costat o avere

Un fost corporatist și fost ofițer s-a mutat în Brașov să transforme vehicule în camper-e. În momentul de față, lucrează la un autobuz pe care vrea să îl transforme în hotel.

Laurențiu Simion a lucrat timp de 10 ani la o firmă care transforma autovehicule, a fost ofițer transmisionist, iar apoi corporatist în București. După nașterea fiului său, bărbatul s-a mutat de la București la Brașov. Aici a accesat fonduri europene pentru a pune în practică o idee mai veche pe care acesta o avea.

„La Bucureşti am stat până în 2016. În 2017 m-am mutat aici, am închiriat o hală care era goală şi a venit un client din Braşov şi m-a întrebat dacă pot să fac un food-track, un camion din acesta pentru făcut burgeri. Având experienţa cu maşinile militare pe care le transformam, am făcut una, am văzut care-i piaţa şi am făcut încă una şi încă una, am mai angajat oameni, iar acum suntem 10 şi am făcut peste 40 de rulote comerciale şi food-truck-uri”, a povestit Laurenţiu Simion de la Sfinx Camper & Conversion.