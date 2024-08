Horoscopul banilor 19-25 august 2024 este prezentat de astrologul Remus Ionescu, în cadrul rubricii AstroBani de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele pe plan financiar fiecărei zodii în parte, în luna august 2024.

Horoscopul banilor 19-25 august 2024

Luni, 19 august, conjuncție Soare – Mercur (retrograd)

Tot luni, opoziție Venus – Saturn

Tot luni, opoziție Lună – Mercur și apoi opoziție Lună – Soare (Lună plină în semnul Vărsătorului)

Miercuri, 21 august, conjuncție Lună – Saturn, apoi opoziție Lună – Venus

Joi, 22 august, Soarele intra in semnul Fecioarei, ultima luna de vara

Vineri, 23 august, cuadratură Venus -Marte

Așadar, luni este o zi cu multe aspecte astrologice, majoritatea tensionate: agitație, nervi, toane; adevărat test de caracter si de stăpânire de sine pentru fiecare dintre noi.

Berbec / Ascendent Berbec

• Luni: după caz, încasări, clienți noi, o primă, semn de mulțumire, favoare sau reducere care vi se face

• Săptămână cu alergătură multă, rugăminți, solicitări diverse

• Joi si vineri, zile interesante: intalniri, telefoane, propuneri, oferte, dar sunt posibile si incasari de bani

Horoscopul banilor 19-25 august 2024. Taur / Ascendent Taur

• La inceputul saptamanii, posibile tensiuni, nesiguranta in legatura cu sume pe care le asteapta, le merita, li s-au promis

• Se intreaba daca merita sa pastreze o relatie, sa continue implicarea intr-un proiect, activitate

• Oricum, pare sa fi trecut varful unor cheltuieli; vor incepe sa refaca o rezerva financiara

Gemeni / Ascendent Gemeni

• Activitate bogata, schimbari in program; cei din familie le simt lipsa, le duc dorul, pot aparea tensiuni, reprosuri

• Marti si miercuri, zile pline, agitate, intalniri, sedinte, discutii lamuritoare

• Se bat pentru drepturile lor, pot obtine niste bani din urma care le-au fost refuzati, dar care li se cuvin pe deplin

Horoscopul banilor 19-25 august 2024. Rac / Ascendent Rac

• Luni, plati, restituiri, repararea unei incurcaturi; conteaza mai mult aspectele emotionale, felul in care sunt tratati

• Revin clienti pe care nu i-ati mai vazut de ceva vreme, au iar cautare produse si servicii ale voastre

• Spre sfarsitul saptamanii, noutati in program, schimbari care se vor implementa in perioada urmatoare

Leu / Ascendent Leu

• In ansamblu, aspecte bune in plan financiar, mai ales pentru cei care au activitate pe cont propriu

• Luni, discutie despre un proiect aflat in desfasurare si sunteti invitati sa va alaturati echipei

• Marti si miercuri, plati, restituiri, rate, angarale; posibile neintelegeri care trebuie rezolvate, lamurite

Fecioară / Ascendent Fecioară

• La inceputul saptamanii, dificultati in relatie, polite de platit, afirmatii care au legatura cu evenimente/suparari din trecut

• Nerezolvate, ar insemna intreruperea unor relatii

• De joi, schimbare de stare de spirit, dar si in plan fizic; in plus este posibil sa aflati ce sau cine a avut o influenta negativa asupra desfasurarii unui proiect, relatii

Balanță / Ascendent Balanță

• Luni se poate sa primiti o plata, premiu, recompensa, cadou; simtiti, poate, ca la randul vostru trebuie sa felicitati pe cineva, sa multumiti cuiva

• Urmeaza zile aglomerate, solicitante, nu lipsite de frustrari, dificultati

• Va trebui sa va ingrijiti de voi, de sanatate

Horoscopul banilor 19-25 august 2024. Scorpion / Ascendent Scorpion

• In ansamblu, aspecte bune in plan financiar; se poate, insa, sa apara o sincopa in platile care vi se fac (nu este neaparat o lipsa temporara de bani a celeilalte parti, poate fi si un raspuns, semnal, apropo)

• Se pot rezolva, totusi, lucrurile, fara mari discutii, certuri, tensiuni

• In continuare sun plati de facut, cheltuieli de voie si mai ales de nevoie, ajutor financiar pe care vreti sa il oferiti

Săgetător / Ascendent Săgetător

• Poate ca se reduce tensiunea dintr-o relatie, se lamuresc incurcaturi; poate ca depasiti faza entuziasmului si actionati realist, demarati in forta un contract, proiect

• Perioada favorabila celor care sunt in cautarea unui loc de munca potrivit pregatirii si aspiratiilor lor

• Popularitate, vizibilitate in plan social, pe retele media: au de castigat cei care sunt activi, produc clipuri, comunica cu urmaritorii

Horoscopul banilor 19-25 august 2024. Capricorn / Ascendent Capricorn

• Luni, cheltuieli; pare sa fie ceva destul de mare, nu prea bine justificat

• Mult de lucru in continuare pentru specialisti, meseriasi, cei cu activitate strans legata de sezon

• De joi se poate sa resimtiti o usurare in plan financiar; poate renegociati niste termene de plata, procente

Vărsător / Ascendent Vărsător

• Luni, negocieri dificile, intrerupte, neintelegeri; poate ca lipsesc acte, dovezi, calcule

• Marti si miercuri, cheltuieli, plati; foarte posibil sa rasuflati usurati, sa detensionati o situatie, relatie

• Din fericire, sunt incasari, posibilitati de a face niste bani in plus

Horoscopul banilor 19-25 august 2024. Pești / Ascendent Pești

• Luni, zi obositoare, lunga, tensionata; atentie la sanatate, odihna, refacere

• Marti si miercuri, schimbare de stare de spirit; vesti bune, chef de glume (iar daca este cazul, faceti haz de necaz; nu este ceva grav, dar atitudinea conteaza)

• De marti apar oferte, propuneri, bani in avans, ci se fac plati intarziate

