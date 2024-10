Horoscopul banilor 21-27 octombrie 2024 cu Remus Ionescu. Zodia care va avea probleme cu șefii VIDEO EXCLUSIV

Horoscopul banilor 21-27 octombrie 2024 este prezentat de astrologul Remus Ionescu, în cadrul rubricii AstroBani de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele pe plan financiar fiecărei zodii în parte, în luna octombrie 2024.

Horoscopul banilor 21-27 octombrie 2024

Luni, 21 octombrie, conjuctie Luna – Jupiter

Miercuri, 23 octombrie, Soarele intra in semnul Scorpionului

Miercuri spre joi, conjunctie Luna – Marte

Berbec / Ascendent Berbec

• Prioritatile sunt legate de locuinta, gospodarie; dupa caz, ganduri de achizitie a unei proprietati imobiliare, reparatii mai serioase; iau in calcul un credit, ajutor din partea parintilor, a familiei

• Marti, miercuri poate chiar se strica ceva sau considera ei ca nu mai trebuie amanata inlocuirea unei instalatii, parti din mobila, diverse reparatii

• De miercuri vor fi tot felul de situatii financiare ce trebuie rezolvate; bani de recuperat, oferte de asociere, vanzare, tranzactii; aspecte delicate, insa: este nevoie de atentie, de cantarire a implicatiilor pe termen mai lung

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor 21-27 octombrie 2024. Taur / Ascendent Taur

• Luni pot veni bani: avans pentru o lucrare/interventie pe care o vor face la drum, care implica naveta, deplasari frecvente, o ultima transa dintr-un proiect complex

• Marti si miercuri, consultari, negocieri, planuri pe termen mai lung cu un asociat, colaborator, expunerea unui proiect de durata unui potential client important

• Pentru unii, discutii in marginea unei mosteniri: impartire, valorificare, iesire din indiviziune

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Gemeni / Ascendent Gemeni

• Saptamana buna in plan financiar; inca de luni, incasari, tranzactii, recuperari

• Sunt cautati cei cu experienta si cu rezultate relevante: oferte avantajoase, proiecte de durata si complexitate mare

• Marti si miercuri, tentatii, dorinte, cheltuieli nejustificate; posibil estimari sau calcule incorecte, sume neacoperite de realitate

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor 21-27 octombrie 2024. Rac / Ascendent Rac

• Luni, posibila oferta (sau poate ca acum iau decizia) de munca in strainatate ori care implica relocare temporara, deplasari frecvente

• Marti si miercuri, zile pline, cu presiune pusa pe ei, nerabdare, ambitie, dorinta de a activa pe cont propriu, neingraditi de cerinte ale unui asociat

• De miercuri, perioada interesanta: realizari, succese, aprecieri, insa pe acest fond au tendinta sa isi asume riscuri nerezonabile, sa isi faca planuri in care se departeaza de realitati

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Leu / Ascendent Leu

• Poate ca luni li se face o plata mai mare, se vorbeste despre o prima, bonus pentru atingerea unui obiectiv, apare o comanda consistenta, client important

• Oboseala acumulata isi poate spune cuvantul; mai ales marti si miercuri, dificultati de concentrare, aprecieri nerealiste, amanarea sau intreruperea unei activitati

• Suprize placute la sfarsit de saptamana: un raspuns care s-a lasat mult asteptat, oferta tentanta, propunere de colaborare

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Fecioară / Ascendent Fecioară

• Luni, zi interesanta, valoroasa: intalnire importanta, recunoasterea unor merite, aprecieri pentru rezultate recente

• Marti si miercuri, incasari, plati; poate ca nu este maximul, tot ce ar fi trebuit sau la ce se asteptau: o fi un avans, un rest, ceva partial

• Conteaza mult tratativele si intelegerile de la inceputul saptamanii: ce se stabileste atunci va putea fi mai greu schimbat, renegociat

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor cu Remus Ionescu

Balanță / Ascendent Balanță

• Activitate din plin, solicitari; au, insa, de-a face cu clienti si cu situatii in care poate ca li se ofera mai mult decat valoarea prestatiei lor, nu se tine cont de complexitatea si dificultatea lucrarii: trebuie sa isi apere interesele, sa aiba garantii solide

• De miercuri poate ca schimba foaia, abordarea, isi nuanteaza oferta, pun conditii, isi iau o marja de siguranta

• Marti, miercuri, joi sunt zile pline, tensionate; posibile neintelegeri cu sefi, autoritati; controale

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Scorpion / Ascendent Scorpion

• Luni, posibil sa incerce cineva sa abuzeze de increderea lor, de buna credinta, forteaza termenii unei intelegeri

• De miercuri incepe o perioada buna, favorabila unor schimbari sau echilibrari in relatii, parteneriate, asocieri

• Unora li se incredinteaza proiecte importante, conducerea unui colectiv, gestionarea unui buget

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Săgetător / Ascendent Săgetător

• Luni, discutie importanta, finalizarea unei negocieri, un acord obtinut pe ultima suta de metri; oricum, bine este sa sesizeze sanse, schimbarea de dispozitie sau cerinte a unui potential client

• De miercuri, aspecte amestecate; posibil minus la capitolul fizic sau motivatie, dorinta de a duce la bun sfarsit o activitate

• In schimb, ajutor din partea unui prieten, recomandari si vorbe bune despre ei catre potentiali clienti

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor 21-27 octombrie 2024. Capricorn / Ascendent Capricorn

• Luni pare sa fie ultima zi dintr-o perioada mai tensionata, cu program inconstant, plin de urgente si solicitari neasteptate

• Marti, miercuri si joi, intalniri, discutii, negocieri; este nevoie de reactii de moment, dar si de flexibilitate, intelegerea realei motivatii a celuilalt

• Cei mai tineri au ce invata de la colegii exeprimentati, mai vechi in firma sau in bransa

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Vărsător / Ascendent Vărsător

• Perioada favorabila din multe puncte de vedere; in schimb, este nevoie de rezistenta fizica si disponibilitate pentru efort si program prelungit

• Luni, o zi deosebita: realizari, aprecieri, multumiri, oferta interesanta

• De miercuri, perioada remarcabila in plan profesional: pentru unii, promovare, popularitate, expunere favorabila in fata publicului

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor 21-27 octombrie 2024. Pești / Ascendent Pești

• Luni, cheltuiala mai serioasa pentru casa, posibila alegere legata de o tranzactie imobiliara, inchiriere, mutare

• Marti, miercuri si joi, tendinta spre risipa; dorinta de a-si arata recunostinta fata de cei care i-au fost de ajutor, o mica petrecere eventual

• Oferte de munca/activitate/proiect undeva la drum, ceea ce implica deplasari sau timp mult petrecut in alta zona/localitate. Le-ar aduce, insa, un plus de notorietate, faima, recunoastere

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Podcast realizat în studiourile Pagina de Media.

CONTACT: contact@paginademedia.ro