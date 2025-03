Erika Isac și testul de sarcină. Felicitată de fani, artista a făcut primele declarații despre emoționantul moment

Zilele trecute, Erika Isac și-a surprins fanii după ce s-a filmat făcând un test de sarcină. Deși inițial nu a dezvăluit rezultatul, mulți s-au grăbit să o felicite, crezând că urmează să devină mamă. Recent, artista a spus adevărul și a transmis un mesaj important despre acest subiect sensibil.

Într-un videoclip postat pe TikTok, Erika Isac a clarificat situația, explicând că nu este însărcinată. Totodată, artista a recunoscut că a fost surprinsă de interesul uriaș al oamenilor față de acest aspect personal.

Ea a atras atenția asupra faptului că întrebarea ”Ești însărcinată?” poate fi extrem de delicată și intruzivă, mai ales pentru femeile care trec prin momente dificile sau își doresc copii, dar nu reușesc să-i aibă.

După apariția videoclipului, mulți au speculat că artista s-a retras din online tocmai din cauza unei sarcini. Erika Isac a lămurit însă situația, explicând că pauza ei a fost cauzată de proiectele profesionale și nu de un motiv personal.

”Oamenii au tras rapid concluzii greșite. Nu am dispărut pentru că aș fi însărcinată, ci pentru că am fost extrem de ocupată cu noul meu album. Am pus foarte mult suflet în el, iar timpul meu a fost dedicat aproape în totalitate acestui proiect”, a precizat cântăreața.