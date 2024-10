Horoscopul banilor 14-20 octombrie 2024 cu Remus Ionescu. Zodia Berbec, probleme cu bugetul încă de luni! VIDEO EXCLUSIV

Horoscopul banilor 14-20 octombrie 2024 este prezentat de astrologul Remus Ionescu, în cadrul rubricii AstroBani de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele pe plan financiar fiecărei zodii în parte, în luna septembrie 2024.

Horoscopul banilor 14-20 octombrie 2024

Mercur tocmai a intrat in semnul Scorpionului

Luni, 14 octombrie, conjunctie Luna – Saturn

Joi, 17 octombrie, opozitie Luna – Soare (Luna plina)

Tot joi, pe seara, Venus intra in semnul Sagetatorului

Vineri, 18 octombrie, opozitie Luna – Mercur

Sambata spre duminica, opozitie Luna – Venus

Berbec / Ascendent Berbec

• La inceput de saptamana, agitatie, gandurile se indreapta spre activitati despre care credeti ca trebuiau facute de mult

• Cheltuieli si investitii pentru casa; consultari cu partenerul de viata, posibil dezacord legat de amploarea reparatiilor, buget

• Miercuri, joi, vineri, zile de bani: incasari, li se returneaza un imprumut

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor 14-20 octombrie 2024. Taur / Ascendent Taur

• Perioada in care se pot fructifica negocieri recente; acum se bate palma, se semneaza contractul, incepe o colaborare

• Luni si marti, incasari, bani care pot veni in plus pentru dificultatea unei activitati, neanticipata la momentul acordului

• Miercuri, joi si vineri, zile in care este bine sa se ingrijeasca mai mult de ei (sanatate, odihna, eventuale terapii, tratamente)

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Gemeni / Ascendent Gemeni

• Luni (mai ales) si marti, noutati interesante la locul de munca, sedinta sau discutie cu seful, sarcini noi pe umerii lor, teste in vederea unei promovari

• Pentru unii, interviu de angajare; pentru altii, mari emotii la un nou loc de munca, alta functie, pozitie

• Oricum, saptamana plina, cu eforturi serioase, dar si bani pe masura, mai ales in a doua jumatate a ei

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor 14-20 octombrie 2024. Rac / Ascendent Rac

• Saptamana aglomerata, solicitari multiple atat la serviciu, cat si acasa, in gospodarie; se tem ca nu le fac fata, isi fac griji din orice

• De miercuri, schimbari, noutati, urgente, intalniri si solicitari neasteptate; vin si bani; poate fi o activitate/proiect pe termen ceva mai lung

• Idei multe, nestare, nerabdare, dorinta de a demara un proiect, de a o lua de la capat, de a-si realiza un vis mai vechi

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Leu / Ascendent Leu

• Pentru cei mai tineri, sprijin financiar pentru studii, cursuri, obtinerea unui certificat, diplome, autorizari

• Discutii referitoare la o afacere de familie, valorificarea unei mosteniri

• Luni si marti, plati, restituiri, rezolvarea unor chestiuni de natura financiara mai vechi

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Fecioară / Ascendent Fecioară

• Luni, intalnire sau discutie importanta, cu implicatii pe termen lung; sunt explicatii de dat, detalii referitoare la starea actuala, activitati si obiective de viitor

• Poate chiar atunci este incheierea unui acord, semnarea unui contract important

• Pentru unii, interes pentru cursuri, tratate, manuale, reviste de profil, consultanta, mentorat: investitii, deci, in pregatirea lor

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor cu Remus Ionescu

Balanță / Ascendent Balanță

• Luni, zi interesanta, valoroasa ca experienta: le poate veni ideea salvatoare in legatura cu un proiect/activitate care le-a dat mari idei de cap

• Incep sa vina bani din urma: li se fac plati care le-au fost intarziate, se realizeaza in sfarsit o tranzactie

• Pentru unii, succesele in activitatea lor ii fac sa isi doreasca sa devina independenti, sa actioneze pe cont propriu, cu firma proprie, sa se desprinda de asociati

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Scorpion / Ascendent Scorpion

• Chiar de luni, vesti legate de deblocarea unor fonduri, primirea unei aprobari, demararea unui proiect (poate ca nu se realizeaza chiar atunci, dar se afla data, conditiile concrete etc.)

• Urmeaza o perioada destul de incarcata, solicitanta, dar imbucuratoare dpdv financiar; prietenii, cercul de cunostinte au si ei un rol

• Poate ca se obisnuiesc mai greu cu noul ritm, dar se vor bucura de perspective, de rezultate, de aprecierile primite

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor 14-20 octombrie 2024. Săgetător / Ascendent Săgetător

• Luni, discutii utile care le deschid perspective, le dau sperante; poate ca nu reusesc sa treaca imediat la treaba, insa incep sa isi faca un plan, un inventar al resurselor

• Fac echilibristica cu banii: incaseaza, dar au si plati de facut, sume de restituit sau pur si simplu apar urgente, obligatii, pierderi neasteptate

• Bine este sa fie atenti la semne care arata ca un parteneriat isi atinge limitele, ca apar suspiciuni, se isca neintelegeri legate de fonduri, cheltuieli

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Capricorn / Ascendent Capricorn

• Activitate din plin, satisfactii de natura financiara; pentru unii, dorinta de a avea mana libera, de a li se acorda incredere

• Perioada foarte buna pentru a-si promova ideile, produsele, imaginea

• Intr-un parteneriat, colaborare, posibile tensiuni; propuneri si variante diferite, care semnifica dorinta uneia dintre parti de a prelua conducerea, de a-si impune punctul de vedere

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Vărsător / Ascendent Vărsător

• Profesional, activitate din plin; in plus, au posibilitatea/sansa sa intalneasca oameni care le pot impulsiona activitatea, cariera

• Financiar, saptamana buna; luni si marti, incasari, recuperari, iar de aici apare si gandul de a face o investitie/achizitie mai serioasa

• Cei mai tineri au solutii si idei ingenioase, care atrag atentia sefilor, instructorilor, indrumatorilor

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Horoscopul banilor 14-20 octombrie 2024. Pești / Ascendent Pești

• Luni, discutii serioase aplicate pe un subiect de mare interes, chestiuni nerezolvate (mai ales cu tenta financiara)

• La inceput de saptamana, propuneri si oferte interesante, intalniri ce pot semnala o viitoare cooperare fructuoasa

• Financiar, saptamana buna: recuperari, incasari, avans pentru prestatia lor sau pentru produse ce urmeaza a fi livrate

Află mai multe informații din clipul video de mai jos:

Podcast realizat în studiourile Pagina de Media.

CONTACT: contact@paginademedia.ro