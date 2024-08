Horoscopul banilor 12-18 august 2024 este prezentat de astrologul Remus Ionescu, în cadrul rubricii AstroBani de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele pe plan financiar fiecărei zodii în parte, în luna august 2024.

Horoscopul banilor 12-18 august 2024

Miercuri, 14 august, conjuctie Marte – Jupiter

Tot atunci, opozitia Lunii cu Marte si Jupiter

Joi, 15 august, Mercur retrograd din semnul Fecioarei revine in Leu

Venus se indreapta spre opoziția cu Saturn

Berbec / Ascendent Berbec

• Posibil sa obtina fondurile necesare continuarii unui proiect, valorificarii unei idei

• Se vorbeste despre o promovare, afla despre oportunitati intr-o alta zona geografica, alta tara

• Neliniste creativa: cerceteaza, observa, inteleg, ii uimesc pe altii cu realizari ale lor

Horoscopul banilor 12-18 august 2024. Taur / Ascendent Taur

• Discutii, consultari pe tema unei afaceri de familie, valorificarii unei mosteniri, retete, secret

• Luni, propunere atractiva la prima vedere, ce implica insa o investitie destul de mare si nu este lipsita de riscuri

• Pentru cei mai tineri, sprijin financiar pentru un vis al lor, activitate care in timp le poate aduce castiguri materiale

Gemeni / Ascendent Gemeni

• Posibila razgandire: nu de scop, ci de modalitate de actiune

• Energie, ambitie: apare ceva care ii determina sa dea curs unei idei mai vechi, sa arate ca nu sunt doar oameni ai ideilor, ci si ai actiunii

• Se gandesc daca merita sa continue un parteneriat sau daca nu cumva ar avea mai bune sanse pe cont propriu

Horoscopul banilor 12-18 august 2024. Rac / Ascendent Rac

• Revine un client mai vechi, se reia o relatie, continua sa faca bani dupa o intrerupere

• Miercuri si joi, zile pline, ore peste program, eforturi prelungite; pot aparea mici deranjamente de sanatate, vor avea nevoie de refacere, odihna

• Luni, marti este posibil sa primeasca un cadou, semn de multumire, apreciere, recunostinta, premiu eventual

Leu / Ascendent Leu

• Încasari cresctute in aceasta perioada pentru cei cu activitate pe cont propriu; munca din plin, solicitari diverse care vor fi recompensate financiar de catre angajator

• Miercuri si joi, zile faste din punct de vedere financiar; la randul sau poate ca se gandesc sa isi arate recunostinta pentru cei care i-au ajutat, sustinut

• Dupa caz si rezultate, apare posibilitatea renegocierii pachetului salarial, comisionului etc.

Horoscopul banilor 12-18 august 2024. Fecioară / Ascendent Fecioară

• Saptamana incarcata: posibil sa apara urgente, intreruperi, solicitari diverse, tensiuni in relatia cu sefii, cu autoritatile

• Pentru unii este momentul ideal sa iasa in evidenta cu o prestatie, raspuns, atitudine, interventie

• Daca s-au adunat nemultumiri in ultimul timp, posibil sa se hotarasca sa faca o schimbare majora de loc de munca, domeniu de activitate, nivel, functie

Horoscopul banilor cu Remus Ionescu

Balanță / Ascendent Balanță

• Luni si marti, zile de bani: incasari, recuperari, bani veniti dupa o intarziere

• Cand credeau ca urmeaza o pauza, posibil sa afle ca se reia un proiect, activitate sau revine un client

• Chiar si daca sunt la drum, in concediu, apar solicitari destule, li se cere sfatul, parerea (daca activeaza in calitate de consultanti)

Horoscopul banilor 12-18 august 2024. Scorpion / Ascendent Scorpion

• Luni si marti, propuneri interesante, intalniri, urgente

• Buna perioada in plan financiar (incasari, prima, recompense), insa trebuie sa se preocupe de sume pe care trebuie sa le returneze, achite

• Revine, poate, in discutie un loc liber, post superior, pe care ar putea sa il ocupe

Săgetător / Ascendent Săgetător

• Popularitatea recent obtinuta poate fi urmata de propuneri atractive, contract pentru o perioada determinata, colaborare onoranta

• O asociere nu este lipsita de turbulente, tensiuni: Mercur retrograd le poate juca feste; este nevoie de prudenta, intelepciune

• Bune sanse de angajare pentru cei care au obtinut recent o diploma, atestat, certificat, licenta

Horoscopul banilor 12-18 august 2024. Capricorn / Ascendent Capricorn

• Luni si marti, zile bune pentru bani; poate fi vorba si despre un acord, compensare, reducere a unor obligatii de plata, favor care li se face

• O afectiune netratata la timp le poate ingreuna activitatea, scadea randamentul, creste timpul necesar desfasurarii unei activitati

• Pentru cei mai tineri, sanse grozave sa invete, sa acumuleze experienta, sa ramana cu un obicei ce le va fi foarte util in cariera, in viata

Vărsător / Ascendent Vărsător

• Luni si marti, zile grozave: intalniri si discutii de efect, respinsabilitati si sarcini sporite pentru cei mai tineri, sanse de afirmare

• Aranjamente pentru asociere, colaborare in care joaca un rol important, cu preocupari legate de buget, relatii contractuale

• Succese si realizari pe cont propriu; nu trec neobservate, primesc aprecieri, isi construiesc un nume, renume

Horoscopul banilor 12-18 august 2024. Pești / Ascendent Pești

• Cei mai tineri pot fi pusi in fata unei alegeri, iar parerea/sfatul parintilor pare sa joace un rol important

• Pentru unii, ganduri legate de o afacere de familie; saunt gata sa inceapa pe cont propriu, in ideea ca in curand ii vor convinge pe altii sa li se alature

• Marti, miercuri, invitatie la un interviu de angajare, discutie cu un client important sau poate ca seful vrea sa discute despre viitorul lor

