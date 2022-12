Horoscop rune 12-18 decembrie. Mihai Voropchievici anunță zodia care este lovită de karma

Mihai Voropchievici a anunțat care sunt zodiile lovite de karmă în ultima perioadă. Astrologul a susținut că unii trăiesc pentru iubire și dragoste, iar alții primesc mesaje deosebite despre sentimentele puternice. În timpul acesta, câțiva nu iubesc deloc să se străduiască pentru relația lor, așa că se lasă bătuți. Iată despre cine este vorba! Află și tu cum va fi perioada 12-18 decembrie pentru tine!

Horoscop rune pentru 12-18 decembrie: ce spune Mihai Voropchievici

Berbec: specialiștii susțin că urmează fertilitate și belșug pentru tine. Visele urmează să devină realitate pentru acești Berbeci care spera la multe lucruri.

Taur: ei sunt pe punctul de a primi un mesaj deosebit în legătură cu cariera lor. Sfatul astrelor este să fie pregătiți din ce în ce mai mult să îl primească.

Gemeni: Gemenii dau în sfârșit de marea lor dragoste. Urmează ceva fierbinte și cu multă pasiunea pentru ei. Au parte de dragostea visată.

Rac: nativii susțin o bătălie care nu este neapărat funcțională. Aceștia caută scandal, dar trebuie să lase toate discuțiile pentru că nu fac deloc bine.

Leu: ei se mută din casă sau de la serviciu. Urmează o perioadă deosebită pentru ei din toate punctele de vedere. Urmează în sfârșit relaxarea.

Fecioară: ei au intrat într-un consiliu de familie și încearcă să găsească rezolvarea multor probleme. Trebuie să se schimbe rapid!

Balanță: intră pe o schimbare de macaz. Vor să facă ceva deosebit cu viața lor și simt să schimbe tactica de până acum.

Scorpion: sunt sfătuiți să aștepte o schimbare deosebită care le va face viața superbă. Ei trebuie să fie pregătiți să deschidă ușa. Lucrurile nu sunt fabuloase, dar învață să găsească frumosul din orice. El este foarte nemulțumit și urmează să arate asta după anul cel nou. Cei din jurul lui vor vedea schimbarea imediat,

Săgetător: Săgetătorul are o săptămână cu surprize. Acesta îl are în plus iar pe Wunjo. Câştigă pe toate planurile.

Capricorn: nativul are o săptămână care este testată din toate punctele de vedere. El are forță și rezistență și crede foarte mult că este puternic.

Vărsător: ei sunt pregătiți de vacanță și abia așteaptă să se urce în mașină și să pună bagajele la punct. Astrele le sunt alături tot timpul.

Pești: ei încep săptămâna cu un sfat. Trebuie să lase în urmă toate veștile proaste și să uite tot. Ei trebuie să își amintească de lecțiile importante pe care le-au avut de la viață înainte să acționeze.