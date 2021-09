Horia Moculescu, adevărul despre problema de sănătate recentă. E rușinos, Cătălin Măruță a fost uimit că a mărturisit asta la TV

Mulți s-au speriat în momentul în care s-a zvonit că Horia Moculescu nu se simte prea bine. Acesta a participat la un eveniment alături de fiica lui, dar nu a putut să rămână până la final, mai ales pentru că și-a dat seama că problemele nu îi dau pace.

Horia Moculescu a spus adevărul. Care este starea lui de sănătate, de fapt

Mai exact, o noapte plină de distracție nu s-a sfârșit prea bine pentru Horia Moculescu. Acesta a mers alături de fiica lui, Nidia, la un botez, dar s-a văzut nevoit să plece cât mai repede acasă. În timp ce s-a speculat că lui i s-ar fi făcut rău, invitații intervenind rapid, se pare că a fost vorba despre altceva!

„Am fost la un botez. După câteva ore, m-a luat stomacul, iar eu pot să merg doar la mine acasă. Ce s-a zis în presă? Că m-au luat cu targa, că m-au dus pe brațe. (…) Dar tu ai spus, în prezentarea ta, că am fost director? Doamnelor și domnilor, acesta este adevărul, că el mi-a fost subordonat, nu că m-au luat pe brațe.”, i-a spus Horia Moculescu lui Cătălin Măruță.

Horia Moculescu, îngrijit de fiica sa

Fiica lui Horia Moculescu, Nidia, are mare grijă ca acesta să aibă parte de tot ce are nevoie. Ea se asigură că tatăl ei nu o să se confrunte cu probleme mari, chiar dacă, uneori, vârsta își spune cuvântul. Totuși, compozitorul a recunoscut că are o anumită problemă, anume că femeile îi lipsesc din viața amoroasă.

„Horia Moculescu: Eu nu am voie să mă mai uit la nicio femeie. Nidia: Eu îl văd ca pe tatăl meu. Dacă e tatăl meu, trebuie să stea acasă și să aibă grijă de mine, iar eu de el.”, au spus cei doi.

Adevărul despre problemele de sănătate pe care le are Horia Moculescu

Horia Moculescu a fost fumător timp de 40 de ani, așa că problemele pulmonare și-au spus cuvântul. Acesta încearcă să se trateze și face sport mereu pentru a se menține în formă și la vârsta de 84 de ani, după cum a dezvăluit fosta lui soție, Mariana.