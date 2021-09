Am aflat tot adevărul despre problemele de sănătate ale lui Horia Moculescu. Ce afecțiune gravă are (exclusiv)

Marele compozitor Horia Moculescu are probleme de sănătate. În vârstă de 84 de ani, artistul este bolnav, potrivit spuselor fostei sale soții, Mariana Moculescu. De altfel, tot ea face dezvăluiri despre situația financiară a lui Moculescu. Cât de bogat este solistul.

Celebrul interpret vocal Horia Moculescu nu face așa de bine, din punct de vedere medical. Vârsta își spune cuvântul în cazul compozitorului român, care se confruntă cu o afecțiune gravă. Problemele de sănătate îi cam dau bătăi de cap, în ultima vreme.

Horia Moculescu are uneori pusee de tensiune. Cel mai recent episod i s-ar fi întâmplat la o petrecere. Însă, din cauză că a fumat 40 de ani, solistul suferă de o boală gravă.

”În general, Horia se simte bine, are grijă de el, este fost sportiv. E bolnav, dar se tratează. Nidia e mai mereu cu el, nu-l scapă din ochi. Se înțeleg foarte bine, o răsfață cu daruri, îi cumpără tot ce îi poftește inimioară. N-ai loc între ei!”, a declarat Mariana Moculescu pentru Impact .

După un lung război mediatic, Mariana a făcut pace cu fostul ei soț, compozitorul Horia Moculescu. Motivul ar fi Nidia, copilul celor doi și unicul moștenitor. Contactată de Impact, după ce s-a zvonit că lui Horia i s-ar fi făcut rău, la o petrecere, fosta lui nevastă rupe tăcerea. Care este adevărul, de fapt.

„Este posibil să i se fi întâmplat asta, nu mi-a spus, nu suntem chiar așa, să ne confesăm. Știu că are ceva probleme pulmonare, din cauza fumatului. Dar, are grijă de el, ia tratament, se tratează. Nidia e cu el în casă, îl însoțește adesea și la evenimente, îi cumpără mâncare, se înțeleg foarte bine, nu ai loc între ei. Horia e fost sportiv, a făcut exerciții fizice mereu. Și acum conduce mașina, la 84 de ani. Nidia stă mereu în dreapta lui”, a precizat Mariana Moculescu.

Fosta soție a celebrului artist a lămurit situația financiară a lui Horia Moculescu. Acesta ar avea suficienți bani încât să își permită să o răsfețe pe Nidia ca pe o prințesă.

„Nidia cântă nopțile, într-un local din București, de 13 ani, are carte de muncă, dar salariul e foarte mic, le-au scăzut tuturor, în pandemie, nu au mers bine localurile, nu mai e un secret. Horia nu trăiește din pensie. Merge în jurii, la toate festivalurile din țară. Are bani, din moment ce a plătit pentru două persoane, o lună, la Mamaia. De acolo i-a cumpărat Nidiei haine și genți”, a mai spus Mariana.

Lui Horia Moculescu îi este cel mai frică de coronavirus. Deoarece suferă de o afecțiune gravă, BPOC (n.r. Boală Obstructivă Pulmonară Cronică), marele compozitor este o țintă a virusului COVID.

“Sunt o ţintă, am peste 80 de ani, am un BPOC (n.r. Boală Obstructivă Pulmonară Cronică), o boală de plămâni dobândită cu încredere şi entuziasm după 40 de ani de fumat. Asta scrie în prospectul bolii. Atacă oamenii în vârstă”, spunea artistul mai demult.

”Am fost suspect de coronavirus. Am avut toate simptomele specifice, am fost la spital și am făcut trei teste care au ieșit negative. Iar al patrulea la Cantacuzino, a venit rezultatul și e tot negativ”, declara artistul, în 2020, pentru romaniatv.net.