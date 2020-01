Horia Brenciu spune tot adevărul despre băiețelul înfiat. Uluitor cine este mama biologică a lui Toma

Horia Brenciu a vorbit deschis despre adopția băiețelului său, Toma, despre care a aflat când acesta se afla în pântecele mamei lui, o minoră care se gândea să avorteze. Juratul de la Vocea României a măturisit că procedura de adopție a durat trei ani.

Horia Brenciu, dezvăluiri despre băiețelul înfiat

Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis: Nu-l avortează, îl vrem noi!. Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare, a declarat artistul în cadrul unui interviu acordat postului de televiziune TVR 1.

Juratul de la Vocea României a dezvăluit ce a simțit în momentul în care l-a înfiat pe Toma și a precizat cum va proceda în momentul în care copilul va crește și va dori să își cunoască mama biologică.

„Un copil adoptat nu e o jucărie. Şi nu depui dragoste numai când e mic şi e drăgălaş. (…) Acel copil e al tău pe vecie, îţi schimbi oarecum gândurile, drumurile, priorităţile. A iubit pe cineva este o responsabilitate. Se poate întâmpla ca Toma, la o anumită vârstă, să vrea să o cunoască. Şi o să fac ceea ce vrea copilul. Când vrea un copil ceva, îl susţin. Dacă e vorba de fericirea copilului… pentru că ea e prioritară”, a spus Horia Brenciu.