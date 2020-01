Cum arată fratele lui Horia Brenciu și cu ce se ocupă. De ce nu își mai vorbesc: “Îmi este foarte greu”

Horia Brenciu este unul din cele mai expansive personaje din muzică. De asemenea, fiind și om de televiziune…a obișnuit pe toată lumea cu energia sa pozitivă. Din păcate, mulți nu știu ce se află în sufletul artistului atunci când vine vorba despre fratele lui. De ce nu-și mai vorbesc cei doi?

Horia Brenciu este un cântăreț și om de televiziune care a afișat de-a lungul timpului o energie extrem de pozitivă și a încântat pe toată lumea cu carisma sa. Din păcate, mulți dintre fani știu că nu se înțelege cu fratele său. Povestea sa nu a fost una chiar frumoasă și desprinsă din povești, pentru că de-a lungul vieții a întâmpinat multe probleme.

Pe Horia și Marius îi despart doar un singur an, au aceeași iubire: muzica, dar ceva i-a făcut să nu-și vorbească. Marius Brenciu este și el un artist desăvârșit, fiind comparat cu marele Pavarotti. A cântat cu cele mai mari orchestre filarmonice din: București, Bruxelles, Berlin, Munchen, Monte Carlo, Goteborg, Cardiff, Amsterdam, Tokyo, Tel Aviv, New York, San Francisco, Madrid, Roma, Edinburgh sau Londra.

”El a câștigat câteva concursuri internaționale și a zis că se mută în Belgia, țară în care s-a dus împreună cu soția lui și, din momentul acela, lucrurile s-au răcit. Ultima întâlnire a fost la Festivalul George Enescu, unde fratele meu a cântat și am fost în sală chiar cu tata. După aceea, eu am plecat acasă cu tata, iar el a avut o întâlnire cu niște prieteni și a doua zi a plecat. Dacă el ar fi fost aici, l-aș fi asasinat cu bătăi în ușă și cu telefoane. Dar el este undeva în Europa, pentru că am auzit că s-a mutat din locul în care era. Respect intimitatea pe care a ales să o aibă fratele meu și sper ca într-o bună zi să se întoarcă. Mie mi-e foarte greu să vorbesc despre el pentru că mi-a spus să nu mai discut despre el”

Horia Brenciu (Sursa: ”Profesioniștii”)