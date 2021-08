Horia Brenciu a dat vestea cea mare: ‘Am mari emoții’. Decizia luată de familie EXCLUSIV

Inegalabilul Horia Brenciu şi orchestra sa se reîntorc pe scenă, după o lungă întrerupere. O va face în cea mai cunoscută piaţă constănţeană, în compania statuii poetului roman, Ovidius.

După aproape un an şi jumătate de pauză forţată, Horia Brenciu e gata să performeze iar în faţa fanilor săi. Întâlnirea a fost programată pentru 13 august în cea mai cunoscută piaţă din Constanţa, cea dominată de bustul marelui poet roman, Publius Ovidius Naso.

“Am nişte emoţii, de nedescris. Poate nu mă veţi crede, dar am mari emoţii”, a declarat pentru impact.ro Brenciu.

El spune că emoţiile sale se nasc din motive diferite. Unul e legat de prezenţa pe scenă.

“Am fost mereu un tip emotiv. Poate nu arăt, dar am emoţii permanent, la orice concert. Am încercat să aflu, pentru mine însumi în primul rând, când o să pot renunţa la emoţii, dar am renunţat să mă mai întreb asta. Fiindcă emoţiile sunt şi vor fi acolo, lângă mine, apoi în mine”, spune îndrăgitul solist.