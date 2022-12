Haos în Argentina unde 5 milioane de oameni au sărbătorit titlul mondial. Fanii au sărit de pe poduri în autobuzul echipei, iar un suporter a murit – FOTO & VIDEO

Nebunie în Argentina, după ce echipa națională, condusă în teren de magistralul Lionel Messi, a câștigat al treilea Campionat Mondial de Fotbal din istorie. Cinci milioane de oameni au sărbătorit pe stradă succesul „pumelor”, dar petrecerea s-a încheiat cu o tragedie. Un tânăr de 24 de ani a murit, după ce a căzut de pe acoperișul unei clădiri, iar un copil a ajuns în stare gravă la spital.

A fost haos în Argentina, după ce naționala de fotbal a ajuns acasă cu titlul mondial. Guvernul a dat o zi liberă, iar autoritățile se așteptau ca un milion de oameni să iasă pe străzi la sărbătoare. Au fost de cinci ori mai mulți, iar petrecerea s-a transformat în haos. Inițial jucătorii s-au plimbat prin Buenos Aires cu un autobuz decapotabil, dar la un moment dat, din cauza aglomerației, autovehiculul nu a mai putut să înainteze prin mulțime. Au fost fani care au sărit de pe poduri sau clădiri în autobuz, iar fotbaliștii primei reprezentative au fost urcați în elicoptere și doar au survolat centrul capitalei.

„Din cauza blocajelor imposibil de depășit, naționala nu mai ajunge cu autocarul la Obelisc și Casa Rosada. Jucătorii sunt luați cu elicopterele”, a notat Clarin. Jurnaliștii au mai notat că au fost câțiva suporteri care au căzut pe stradă, după ce au încercat să sară în autobuzul unde se aflau jucătorii lui Lionel Scaloni.

Presa din Buenos Aires scrie despre tragediile înregistrate în timpul acestei parade. Un tânăr de 24 de ani a căzut de pe acoperișul unei clădiri și a murit la spital din cauza rănilor grave de la cap. Un copil de cinci ani este comă, după ce a fost lovit în cap de o bucată de marmură dintr-un monument din Piața San Martin.

După această petrecere, fotbaliștii au plecat să sărbătorească alături de familie. Lionel Messi și soția lui au mers în Rosario, unde au fost așteptați de câteva mii de oameni. Fanii se aflau chiar și în fața casei, iar mașina condusă de Antonela a avut nevoie de intervenția polițiștilor ca să ajungă acasă.

This is how Messi was received minutes ago at his home in Rosario.

🗣️ “Thank you Lio, Thank you Lio.”

pic.twitter.com/wWROPZkm9l

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 20, 2022